中國在渤海發現億噸級油田 2019年來第6個

中國渤海中北部海域再發現億噸級油田。中新社

中國海油18日宣布在渤海中北部海域再獲億噸級大發現，此次探明的秦皇島27-3油田，石油 地質儲量達1.04億噸，這是該海域時隔十年後，又一個億噸級油田，也是渤海油田自2019年來，連續發現的第6個億噸級油田。

據中新社報導，秦皇島27-3油田位於渤海中北部海域，西距天津市約200公里，平均水深約25公尺，發現井秦皇島27-3-3井鑽遇油層48.9公尺，完鑽井深1,570公尺。報導稱，經測試，該油田單井日產原油約110噸，展現出較好勘探前景。

中國海油天津分公司副總經理周家雄說，按正常開採，秦皇島27-3油田能夠開採原油近2,000萬噸，提煉成汽油後，能夠滿足百萬級人口城市居民日常交通使用超過10年，提煉出的瀝青，可鋪設超過10萬公里的4車道高速公路。

中國海油勘探副總師徐長貴表示，秦皇島27-3油田是渤海中北部海域時隔十年後又一個億噸級油田，同時也是渤海油田自2019年來連續發現的第6個億噸級油田。

他說，該油田的成功發現進一步證實了渤海複雜走滑斷層帶廣闊的油氣勘探前景，對端穩端牢中國能源飯碗、助力京津冀協同發展等具有重要意義。