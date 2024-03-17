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國會台灣連線共同主席：中國是全球最大法西斯獨裁國家

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國會台灣連線共同主席：中國是全球最大法西斯獨裁國家

中央社華盛頓17日綜合外電報導
眾院「國會台灣連線」共同主席、共和黨眾議員狄亞士巴拉特。（中央社）
眾院「國會台灣連線」共同主席、共和黨眾議員狄亞士巴拉特。（中央社）

共和黨籍聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）最近受訪時批評，中國是全世界最大、最富有的法西斯獨裁國家。

美國之音（VOA）報導，狄亞士巴拉特是眾院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席，也是眾院撥款委員會國務院、對外運作和相關項目小組委員會的主席。

他近日接受美國之音專訪時表示：「我們必須更認真地認識到，中國是世界上一個非常危險的角色。它是全球最大的法西斯獨裁國家，也是全球最富有的法西斯獨裁國家。」

狄亞士巴拉特指出：「它（中國）有著雄心勃勃的目標。你知道，我們看到在美國發生的網路攻擊，我們知道這些攻擊來自共產中國。」

他還說：「我認為對台軍售必須加快步伐。我們必須更加積極。台灣希望能夠自衛，他們不要求美國駐軍。他們要求的是美國的裝備，坦白說，他們想買這些裝備。」

論及今年初訪台行程時，狄亞士巴拉特表示：「台灣是一個充滿活力的民主國家。新聞界非常正面。這是好事。它擁有積極的自由媒體。台灣現在顯然有3大政黨。以前有兩個，現在出現了第3個。」

他說道：「我們拜訪了總統當選人和副總統當選人，也拜訪了即將卸任的總統。但我們也會見了其他兩黨的領導人，因為重要的是，我們要表明我們珍惜、熱愛民主和自由。」

狄亞士巴拉特指稱：「台灣是自由和民主的燈塔。我提到，新聞界非常積極。這就是民主應有的樣子。因此，我們在那裡看到了民主的生動色彩，這很棒。還有台灣，你知道的，我們去參觀了一個海軍基地，所以台灣正在盡其所能阻止中國共產黨做出蠢事。但我們這邊還能做得更多。」

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