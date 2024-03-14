中國駐南非前大使陳曉東 任中國外交部副部長

2024年3月5日，時任中國大駐南非大使陳曉東在使館舉行離任招待會。(取自中國駐南非大使館官網)

據中國人社部網站14日發布訊息指，中國國務院 任免國家工作人員，任命陳曉東為外交部副部長。

公開資訊顯示，陳曉東現年59歲，他之前是中國駐南非 大使，長期在中國發展外交關係的前哨工作，本月5日時已舉辦離任招待會，後分別辭行拜會南非總統拉瑪佛沙等，於11日正式離任回到中國。

據中國人社部網站，國務院任免國家工作人員，任命陳曉東為外交部副部長。目前，中國外交部官網尚未更新此一訊息，三名現任外交部副部長為馬朝旭、孫衛東和鄧勵。

陳曉東1965年12月生，安徽廬江人，他長期在中國外事部門工作，曾任中國外交部西亞北非司參贊、副司長，駐伊拉克共和國特命全權大使，駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館公使，外交部西亞北非司司長，駐新加坡共和國特命全權大使等。

2017年7月，陳曉東接任中國外交部部長助理，後於2020年9月抵達南非，成為中國第六任駐南大使。在本月初的離任招待會上，他說，中南關係步入「黃金時代」，雙方政治互信不斷提升，互利合作蛋糕越做越大，人民友好情誼歷久 彌新，策略協作更趨緊密。

值得注意的是，中國駐南非大使館，也是中國對台邦交 國史瓦帝尼攻堅外交關係的前哨站，史瓦帝尼是台灣唯一非洲友邦，北、西、南三面均被南非所包圍。陳曉東在任期間持續採取各種作為，包括去年5月，中企合資公司標得史瓦帝尼水壩暨發電廠案等。

不過，台總統蔡英文也於去年9月，出訪史瓦帝尼鞏固邦交關係，今年台灣總統大選後，史瓦帝尼外交暨國際合作部部長戴柏莉也於2月成功訪台，彰顯與台邦誼穩固。