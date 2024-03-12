李強召開中國常會 指保障糧食安全是頭等大事

兩會剛閉幕，中國國務院總理李強即召開國常會，會議稱要落實《政府工作報告》各項任務，並通過有關糧食安全等的政策方案。（美聯社）

中國全國「兩會 」剛閉幕，中國國務院 總理李強 12日主持召開國務院常務會議，討論通過《新一輪千億斤糧食產能提升行動方案(2024－2030年 )》等。會議指出，保障糧食安全是頭等大事，要全面實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，牢牢掌握糧食安全主動權。

據新華社，這場中國國務院常務會議上，討論通過《國務院2024年重點工作分工方案》、《新一輪千億斤糧食產能提升行動方案(2024－2030年 )》和《以標準升級助力經濟高品質發展工作方案》，聽取關於推進義務教育優質均衡發展有關措施的匯報，審議通過《軍人撫卹優待條例(修訂草案)》。

就剛閉幕的兩會，會議稱，剛閉幕的人大會議審議通過的《政府工作報告》，明確了中國全年經濟社會發展的目標任務，各部門、各單位要推動各項工作落地落實 。

至於上述方案通過，會議指出，保障糧食安全是頭等大事。要依照中共中央決策部署，全面實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，扎實推進藏糧於地、藏糧於技，落實分品種增產任務及分區域增產布局，規劃實施高標準農地建設、種業振興等支撐性重大工程，牢牢掌握糧食安全主動權。

會議稱，推動標準升級對於更好滿足群眾需求、助力產業轉型、推動高品質發展具有重要意義，和要以提升辦學條件、教育品質和人民滿意度為工作重點，不斷縮小區域、城鄉、校際、群體教育差距，辦好更加公平更高質量的義務教育，還有，做好軍人撫卹優待工作攸關中國強國強軍事業，強調要嚴格依規定要求和標準落實。