傳遭美列黑名單 長鑫存儲：遵守法規 晶片用於消費品

美國正在考慮將晶片製造商長鑫存儲（CXMT）在內的6家中國公司列入黑名單，以進一步遏制中國發展先進半導體。圖為長鑫存儲LPDDR5系列產品。（取材自長鑫存儲官網）

彭博近日報導，美國正在考慮將晶片 製造商長鑫存儲（CXMT）在內的六家中國公司列入黑名單，以進一步遏制中國發展先進半導體。對此，長鑫存儲以聲明指，該公司符合美國出口法規，支持自由公平競爭，強調公司專門生產用於日常消費品的商品，尤其重視民用和商業應用。

路透報導，長鑫存儲則在一份聲明中表示，「公司積極支持和促進自由、公平的競爭」，嚴格遵守所有相關法律法規，包括美國出口法規，並強調其晶片用於日常消費品的商品DRAM內存晶片，「尤其重視民用和商業應用」。

彭博此前引述消息人士指，美國商務部 工業和安全局正在考慮將長鑫存儲和另外五家中國科技公司實施制裁，將其列入限制獲得美國技術的實體清單，最終名單目前仍未敲定。

美國眾院外交委員會主席、德州眾議員麥考爾（Michael McCaul）此前曾表示，潛在制裁是拜登政府對華為 去年取得晶片技術突破的回應。他還稱，拜登政府可能對華為去年在晶片技術上的突破採取制裁行動，商務部考慮將多家公司列為制裁對象。但McCaul當時沒有提到長鑫存儲。但麥考爾當時並未提及長鑫存儲。

依照規定，美國企業必須先獲得商務部許可，方能得以向實體清單上的企業提供先進產品、設備和零件。目前包含華為、中芯國際和上海微電子等36家中國科技公司被美國商務部列入實體清單。中國另一家記憶體大廠長江存儲也在2022年被納入清單。

據悉，長鑫存儲是中國記憶體晶片大廠，生產的晶片被廣泛用於計算機伺服器和智慧汽車等產品。它的競爭對手是美國的美光科技、南韓的三星電子和SK海力士。消息指出，美光資助一團體 ，而其長期在推動將長鑫存儲納為限制對象。

有業界人士分析，目前還未定案，必須持續觀察後續發展，而長鑫存儲原本的DRAM市占率與其他三巨頭差距甚大，預料即使真的被美國制裁，估計對市場供需以及價格的影響也相當小，外界不必過於憂心。