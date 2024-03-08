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印度在中印邊境部署1萬兵力 北京：不利和平與安寧

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中印邊境的衝突仍未解決，如今又傳出印軍增兵1萬。圖為央視播出2020年6月中印軍隊在邊界對峙畫面。（美聯社）
中印邊境的衝突仍未解決，如今又傳出印軍增兵1萬。圖為央視播出2020年6月中印軍隊在邊界對峙畫面。（美聯社）

最新一輪中印邊境衝突自2020年爆發以來，雙方歷經多次軍長級會談都沒有完全回復原狀，而最新消息指出，印軍近來在邊境新部署1萬兵力。中國外交部間接證實並強調這「不利於中印為緩和邊境局勢所作的努力，也不利於維護中印邊境地區的和平與安寧」。

中國外交部發言人毛寧8日下午在記者會上，媒體問及印軍在中印邊境地區部署1萬兵力，中方是否考慮採取報復措施？毛寧則指出，大陸一直致力於維護邊境地區和平穩定，「印方舉動不利於邊境和平與安寧，也不符合雙方共同緩和邊境緊張局勢的共識」。

公開資料顯示，2020年5月共軍與印軍爆發邊境衝突後，同年6月雙方在加勒萬河谷的衝突中，共軍4人死亡，印軍20人死亡，這輪衝突咸認是1962年以來雙方最緊張的邊境事件。

目前在部分邊境地區仍持續處於對峙狀態，截至今年2月19日的最新會談，中印雙方已完成21輪軍長級會談，最新的會談成果是「就解決彼此關切的邊境現地問題進行了積極、深入和建設性溝通」，同意儘早達成雙方都能接受的解決方案，「實現邊境局勢翻篇」。

值得一提的是，這次印度增兵的消息傳出，時間點似是發生在中國駐印度使館臨時代辦馬珈到訪不丹的前後。過往，中國駐印大使在卸任前，都會去不丹訪問，不過2022年10月中國時任駐印度大使孫衛東離任返回北京後，迄今未能派出新任駐印大使，由馬珈主持館務。

而最近馬珈訪問了不丹。根據中國駐印度使館官網消息，馬珈2月27日至3月3日訪問不丹，分別拜會不丹首相、外交大臣、外秘等人。「雙方就共同關心的問題交換了意見，表示願加強文化、旅遊等領域交流合作，推動中不友好關係向前發展」。

去年8月，中國國家主席習近平與印度總理莫迪於南非的金磚峰會期間，有過「雙邊交流」。中國官方指習近平是「應約」與莫迪交談，「雙方就當前中印關係和共同關心的問題坦誠、深入地交換了意見」，習近平強調，中印關係改善發展符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利於世界和地區的和平穩定與發展。

根據「日本經濟新聞」3月5日報導，印度外長蘇傑生3月4日接受日媒採訪表示，「印度和中國將重構世界秩序」。他認為，到2075年，僅有中印經濟規模將超過50兆美元。隨著G7影響力減弱，印中等新興國家和發展中國家、「全球南方」崛起，將改變世界局勢。

印度 不丹 習近平

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