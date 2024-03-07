達賴喇嘛轉世之爭 將牽動中印地緣政治角力

西藏流亡精神領袖達賴喇嘛在2月24日抵達印度達蘭薩拉的楚拉康寺進行簡短的佈道。美聯社

藏傳佛教活佛轉世的問題儘管深奧，會在真實世界中引發政治後果的情況殊屬罕見。然而，許多人擔心尋訪第14世達賴喇嘛 轉世靈童過程恐激化區域對抗。

法新社報導，沒有跡象顯示88歲精神領袖丹增嘉措有什麼嚴重的健康問題，他曾表示夢到自己可以活到113歲。

藏人將於10日紀念西藏抗暴日65週年，誰會成為下一世達賴喇嘛的問題再度成為各方關注焦點。

西藏運動人士強烈意識到，一旦這位達賴喇嘛不在了，他致力推動西藏享有更多自主權的志業將遭遇重大挫折。

精神上的教化和深具個人風格的幽默感讓這位諾貝爾 和平獎得主成為舉世最受歡迎宗教領袖之一。

許多人都預期，中國將會插手任命他的繼任者。

此舉可能導致這個已有600年歷史職位的任命出現競爭，其中一個將由流亡印度 的藏人選出，而印度正是中國的區域對手。在2020年造成死傷的喜馬拉雅邊境衝突後，這兩個最大人口國間的緊張局勢已然升高。

法新社解釋現實政治可能會對此一轉世問題造成哪些影響。

●轉世還是化身

雖然歷代達賴喇嘛遺體葬於靈塔中，但藏人相信，他們的靈魂會繼續存活在一個新的生命裡。

傳統上，西藏僧侶透過尋訪靈童的儀軌來選定下一世達賴喇嘛，尋找一個有生於1391年的第一世達賴喇嘛轉世跡象的靈童，這可能需要數年時間。

自1959年起義失敗後，第14世達賴喇嘛一直流亡印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala），他提出非傳統繼位方式的可能性。

他已於2011年卸除這個職位的政治職權，將這部分權力交給民選的西藏流亡政府。

中國一直意圖在達賴喇嘛圓寂後「指定」新的西藏精神領袖。達賴喇嘛對此早有警惕，他甚至曾經表示，或許他會首度轉世成為女孩，或者自己可能就是最後一位達賴喇嘛。

●中國會怎麼做

無神論的中國政府稱達賴喇嘛是分裂分子。

1995年，北京拘留由達賴喇嘛認證為班禪喇嘛的轉世靈童。班禪喇嘛是僅次於達賴喇嘛的西藏第二號宗教領袖。

與此同時，中國也挑選另一個孩子為班禪喇嘛。人權團體把遭到拘留的男孩稱為舉世最年輕的政治犯，他至今都還下落不明。

達賴喇嘛矢言自己的繼任者不會面臨同樣的命運。他2011年曾經警告說：「不應該承認、接受任何人出於政治需求挑選的繼承人，其中包括中國。」

達賴喇嘛說：「中國共產黨連前世和來生的觀念都明確拒絕，去干涉轉世制度尤其不合適。」

他也已經事先摒棄繼任者須經中國操縱的「金瓶掣籤」方式認定，強調此舉「毫無宗教性」。

●達賴喇嘛自己怎麼說

達賴喇嘛已經承諾將於2025年7月他90歲生日前後寫一封「預言信」，讓僧侶們據以遵循。

他曾表示，選擇繼任者的責任「主要會落在」總部設在瑞士蘇黎世的達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）。

不過他也曾暗示，自己可能是最後一位達賴喇嘛。

他在「達賴喇嘛自傳－流亡中的自在」（Freedom in Exile）一書中指出：「如果我在西藏人重獲自由之前就圓寂的話，那麼唯一合理的假設是，我將會降生在西藏之外的地區。當然可能到了那時候，我的人民已不需要達賴喇嘛了，在這種情況下，他們就不必費心把我找出來。」

「我可能轉生成一隻昆蟲或是動物，不管我會轉生成什麼，對最大多數有情眾生來說都是有價值。」