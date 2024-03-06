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要求「離線休息權」 中國56.2%受訪者呼籲遏制隱形加班

大陸中心／即時報導
隨著勞工意識抬頭，越來越多中國民眾呼籲遏制超長加班、隱形加班。（新華社）
隨著勞工意識抬頭，越來越多中國民眾呼籲遏制超長加班、隱形加班。（新華社）

中國青年報報導，今年中國全國兩會，「帶薪休假」、「離線休息權」等與勞動者權益保障有關話題多次登上熱搜。據中國青年報社社會調查中心聯合問卷網一項有2,002人參與的調查顯示，56.2%受訪者呼籲遏制超長加班、隱形加班。

報導稱，「90後」的宋川在南京一家設計公司工作，加班是常有的事，有時候甚至要加班到凌晨。他說，遇到時間很趕的項目，群裡的消息到很晚才能停，有時候即使下班了，還得回覆工作群裡的消息，「生活和工作的界限變模糊了，經常感到很疲憊」。

今年中國全國兩會，全國政協委員、全國總工會辦公廳主任呂國泉就提出《關於保障勞動者離線休息權的提案》，建議將「離線休息權」入法，減少勞動者出現「休而不息」的情況，從而更好地保障勞動者權益。

中國政法大學民商經濟法學院教授、社會法研究所所長婁宇表示，從中國的司法實踐來看，加班的認定條件包括勞動者和用人單位協商一致、在延長的工作時間和工作場所內工作、提供實質工作內容三項。

婁宇指出，「隱形加班」的認定難點在於，一方面難以探究勞動者和用人單位是否協商一致，勞動者的主觀意願如何。「另一方面，遠程工作和居家辦公越來越多，勞動者在休息時間通過社交媒體開展工作往往不是在工作場所進行的，而司法實踐中，對於『線上工作』是否認定為加班的情形，缺乏考量和認定標準。」

婁宇稱，今年初，北京市第三中級人民法院審理的「隱形加班」勞動爭議案，入選最高人民法院與中央廣播電視總台評出的「新時代推動法治進程2023年度十大案件」之一。

法院在該案件中創新性地提出了「明顯占用休息時間」和「提供實質工作內容」這兩個關鍵判定要素。婁宇認為，這為當下頻繁發生的新興的「線上加班」、「隱形加班」的情形提供了可操作性的認定標準，切實保障了勞動者的「休息權」及「離線權」，也為法院處理類似案件提供了參考。

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