解放軍兩會表忠 參謀長強調堅決完成習近平賦予任務

圖為3月5日，中共十四屆全國人大二次會議開幕前，解放軍和武警部隊代表團正走向人民大會堂。（中新社）

據新華社報導，出席中共 十四屆全國人大二次會議的解放軍 和武警部隊代表團6日繼續分組審議政府工作報告。報導稱，中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立在分組審議時表態，要深入貫徹「習近平 強軍思想」，堅決完成中共中央軍委主席習近平賦予的各項任務，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

新華社表示，解放軍和武警部隊代表們表示，政府工作報告深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹中共中央一系列重大決策部署，聚焦高質量發展這個首要任務，圍繞推進中國式現代化謀篇布局，「提振信心、溫暖民心、凝聚人心」。

劉振立說，「過去一年，黨中央、習主席審時度勢、駕馭全局、從容應對，推動中國式現代化由『願景圖』向『實景圖』扎實邁進。事實雄辯地證明，『兩個確立』是應對一切不確定性的最大確定性、最大底氣、最大保證。」

所謂「兩個確立」是指：確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位；確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。

劉振立表示，要結合實際抓好大會精神貫徹落實，深入貫徹「習近平強軍思想」，全面深入貫徹軍委主席負責制，錨定建軍一百年奮鬥目標，全力以赴打好攻堅戰，堅定靈活開展軍事鬥爭，扭住關鍵加強軍事治理，深入推進政治整訓、正風反腐，堅決完成中共中央、中央軍委和習近平賦予的各項任務，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

中共中央軍委委員、軍委紀律檢查委員會書記張升民則形容今年的政府工作報告，「是一個把握大勢、凝心聚力、務實創新的好報告」。

張升民也提到，更加深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，「堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，聚焦做到『兩個維護』、貫徹軍委主席負責制強化政治監督，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，為實現建軍一百年奮鬥目標提供堅強作風和紀律保障」。

所謂「兩個維護」是指：堅決維護習近平中共中央的核心、全黨的核心地位；堅決維護中共中央權威和集中統一領導。