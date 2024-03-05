摩根史坦利最新發布報告：全球資金正在重返中國股市

摩根史坦利最新報告稱，全球資金正在重返中國股市。圖為2月外籍遊客在上海外灘濱江步道上合影。(中新社)

據中國《證券時報》網報導，外資巨頭最新發聲。摩根史坦利在最新發布的報告中稱，全球資金正在重返中國股市。隨著部分基金對中國市場的看跌情緒有所緩和，全球長期投資 人撤出中國股票市場（A股和港股）的行動已經按下暫停鍵。

報導稱，按下暫停鍵可能是早期跡象，表明海外資金管理公司正在重新考慮其在整個亞洲地區的資產配置。摩根士丹利分析稱，一系列轉變可能預示著，中國市場將重新奪得先前在各大資管機構全球投資組合中失去的份額。

同時，中國經濟也出現了正面訊號。3月5日，標普全球公佈的數據顯示，中國2月財新服務業PMI為52.5，低於上月0.2個百分點，中國服務業連續14個月維持擴張。

當地時間3月5日，彭博社報導，摩根史坦利表示全球資金正在重返中國股市。摩根士丹利在最新發布的報告中表示，隨著部分基金對中國市場的看跌情緒有所緩和，全球長期投資者撤出中國股票市場（A股和港股）的行動已經按下暫停鍵。

摩根史坦利策略師Gilbert Wong和Laura Wang等在3月4日關於多頭基金頭寸的報告中寫道，今年2月底，中國股市的資金外流情況已經放緩，區域主動型基金已經開始增持成長型和科技股。

摩根史坦利引述全球資金流向監測平台EPFR的數據稱，A股和港股2月淨流出22億美元（其中95%可歸因於投資者贖回），相較之下，今年1月份的淨流出額為26億美元。

報導稱，報告出爐之際，北向資金正持續淨流入A股。3月5日，北向資金全天淨買進15.53億元，其中滬股通淨買進4.47億元，深股通淨買進11.06億元。

根據Wind數據顯示，今年2月，A股已經結束了外資此前連續6個月淨流出的局面，北向資金2月累計加倉A股市場高達607.44億元，創13個月新高，北向資金當月對A股淨買進量已超2023年全年。

對此，摩根史坦利分析稱，外資流向的轉變可能不完全是由「國家隊」介入所推動的。這可能有助於緩解對中國股市反彈可持續性的一些擔憂。

值得一提的是，今年2月北向資金出現了重大變化。在北向資金淨流入的前十席位中，被視為「神秘力量」的中銀國際證券(香港 )淨流入金額連續收窄。取而代之的是，香港上海匯豐銀行、摩根大通金融（香港）等具備外資背景的機構席位，頻頻現身北向資金淨流入的前十席位。

摩根士丹利的策略師們也表示，亞洲（除日本 外）基金以及在美歐註冊的新興市場基金，已在2月放緩了對中國股票的減持。

報導稱，中國股市資金外流放放緩可能是早期跡象，顯示海外資金管理公司正在重新考慮其在整個亞洲地區的資產配置。近期，部分基金以估值過高和其他地方的風險回報更好為由，已開始減少在印度股市的持股。同時，日本證交所數據顯示，外資於2月中旬首次淨流出日本股市，結束了先前連續數週的強勁買盤。

摩根士丹利分析稱，這些轉變可能預示著，中國市場將重新奪得先前在各大資管機構全球投資組合中失去的份額。

另外，摩根士丹利在上週發布的報告稱，A股和港股的資金外流壓力基本結束。該投資銀行表示，自今年1月底以來，中國政府推出的穩定市場措施已經對市場情緒產生了正面影響，但短期內，資金的大量流入可能還是會受到一定限制。

摩根史坦利稱，監管政策立場變化、對私部門提供支持、房地產市場穩定、物價指數回溫等因素，都在助推A股市場復甦，吸引資金流入。未來，中國經濟和股市會否持續回暖，在於宏觀經濟政策會否帶動物價穩定，促進消費。

對外資而言，吸引他們重返A股市場的另一個考量或許是，目前A股的低估值，且他們大多低配，這意味著，未來有一定上調空間。

BCA Research首席新興市場策略師布達吉安（Arthur Budaghyan）稱：「我們（對A股）已到達超賣狀態，因此我預計A股市場從當前水平還有更多戰術上行空間。」

East Capital Asset Management合夥人赫恩（Karine Hirn）也表示，許多投資者低配中國，他們需要盡快重新考慮倉位部署。根據資金流向監測平台EPFR數據，目前全球共同基金對中國股票的淨配置率為6.8%，是過去5年來最低水準。截至2023年12月底，該數據為5.5%，是過去10年來最低水準。