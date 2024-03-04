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香港上季港口貨物吞吐量年減8.8% 2023全年走跌9%

記者謝守真／即時報導

香港經濟近來持續不振。3月4日，港府統計處公布船隻、港口貨物及貨櫃的最新統計數字，顯示2023年第4季的港口貨物吞吐量年跌8.8%至4,380萬公噸。其中，抵港港口貨物及離港港口貨物分別年減6%及13.5%，為2,830萬公噸及1,560萬公噸；2023年全年港口貨物吞吐量較一年前同期下跌9%。

據香港政府統計處網站消息，2023年第4季船隻、港口貨物及貨櫃統計數據指出，2023年第4季與一年前同期比較，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要裝貨國家或地區為越南日本、馬來西亞及台灣，依序下跌28.1%、22.8%、14.4%、10.9%。

而在離港港口貨物中，2023年第4季重量錄得雙位數字上升的主要卸貨國家或地區則為澳洲升幅為57.4%。而反之，韓國、美國、中國、台灣及日本則錄得雙位數字的跌幅，分別下跌30.8%、27.7%、20.8%、17.5%、15.2%。

另外，在貨櫃方面，2023年全年香港的港口處理了1,440萬標準貨櫃單位的貨櫃，年減13.7%。其中，載貨貨櫃及空貨櫃分別下跌15.0%及8.4%，為1132萬標準貨櫃單位及308萬標準貨櫃單位。載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌16.5%及13.3%，為605萬標準貨櫃單位及527萬標準貨櫃單位。

而單計2023第4季來看，香港的港口處理了361萬標準貨櫃單位的貨櫃則減少了10.8%。

香港 日本 越南

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