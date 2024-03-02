「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

商務部長雷蒙多聲稱「假如美國路上有 300 萬輛中國電動車，北京能讓它們同時熄火」。（美聯社）

美國總統拜登 日前宣布將對中國製造的汽車展開調查。對此，美國MSNBC近日發布美國商務部 長雷蒙多 採訪視頻，雷蒙多聲稱中國製造的電動汽車可能「每分鐘都在收集數百萬美國人的數據」，以及「假如美國路上有300萬輛中國車，北京能讓它們同時熄火」等。相關言論引發不少網友嘲諷，有人表示，「（這）似乎是一種模式，我們指責別人所做的正是我們自己正在做的」。

環球網引述MSNBC報導，雷蒙多聲稱，如今的汽車如同「裝了輪子的蘋果手機」，可以記錄大量訊息。對此，她說：「想像一下，假如世界上有100萬輛汽車，比如有數百萬輛中國汽車在美國的道路上行駛，每天每分鐘都在收集數百萬美國人的數據，然後把這些數據傳回北京。」

據報導，在雷蒙多言論發表後， MSNBC影片下方有不少留言。挺中國的網民表示難以信服，認為雷蒙多的言論是「偏執狂」行為。也有網友說：「中國的電動汽車就像裝了輪子的蘋果手機。這是否意味著她剛剛承認蘋果手機收集了我們的數據？哈哈。」還有網友表示更應該擔憂美國政府，「（這）似乎是一種模式，我們指責別人所做的正是我們自己正在做的」。

拜登日前簽署行政命令阻止美國民眾敏感個資被外流至中俄等國，拜登表示，中國製造的聯網汽車有遠端竊取重要資訊的風險，已經威脅美國國家安全。對此，美國商務部將馬上採取行動，啟動安全威脅調查，這可能會導致針對中國生產的汽車制定新法規或限制。