美憂國安風險將調查中「聯網汽車」 中外交部批打壓

美國將對中國「聯網汽車」是否構成國家安全風險展開調查，中國外交部發言人毛寧1日表示，敦促美方停止歧視打壓中國企業。（歐新社）

美國政府2月29日以數據安全漏洞為由，宣布對中國「聯網汽車」是否構成國家安全風險展開調查，中國外交部發言人毛寧1日表示，這種把經貿問題政治化的做法，只會阻礙美國汽車產業的發展；敦促美方停止歧視 打壓中國企業。

綜合路透和彭博報導，美國白宮 表示，這些聯網汽車連接到手機、導航系統、關鍵基礎設施以及製造它們的公司，還可以收集美國公民和基礎設施的敏感數據並傳給中國政府，對此展開調查是必要的。美國總統拜登 則稱，此舉是「前所未有的行動」，已指示商務部「採取行動應對風險」。

中國外交部1日下午召開例行記者會，發言人毛寧在會上就上述事件答記者問時說，中國汽車在全球廣受歡迎，靠的不是所謂的「不公平」做法，而是在激烈市場競爭中形成的技術創新和過硬品質。

毛寧指出，中國始終向全球汽車企業敞開大門，美國車企一直充分享受中國大市場的紅利，「反倒是美方大搞貿易保護主義，設置歧視性的補貼政策等障礙，嚴重阻礙中國汽車進入美國市場」。

毛寧強調，這種把經貿問題政治化的做法，只會阻礙美國汽車產業的發展。

毛寧表示，我們敦促美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，停止泛化國家安全概念，停止歧視打壓中國企業，切實維護開放、公平、非歧視的營商環境。