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歐洲議會報告強調台灣中國互不隸屬 陸反嗆「多讀書」

記者陳宥菘／即時報導
歐洲議會通過外交與安全政策報告，強調台灣與中國互不隸屬，大陸駐歐盟使團發言人反嗆「多讀讀書」，停止干涉中國內政，停止發表不負責任的言論。（路透）
歐洲議會通過外交與安全政策報告，強調台灣與中國互不隸屬，大陸駐歐盟使團發言人反嗆「多讀讀書」，停止干涉中國內政，停止發表不負責任的言論。（路透）

歐洲議會通過外交與安全政策報告，強調台灣與中國互不隸屬，大陸駐歐盟使團發言人29日晚間回應，相關報告嚴重侵害中國主權，為台獨勢力張目，中方對此堅決反對，並予以最強烈譴責。該發言人重提了1971年聯大第2758號決議，強調一個中國原則是國際社會普遍遵守的國際關係基本準則，要對方「多讀讀書」。

歐洲議會28日通過歐盟外交安全的年度評估報告，內容強調台灣與中國互不隸屬、唯有台灣民選政府可在國際舞台代表台灣人民，並譴責大陸試圖以武力片面改變台海和平及穩定現狀。

大陸駐歐盟使團29日在官網以發言人「答記者問」名義回應表示，歐洲議會報告有關涉華內容嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，侵害中國主權，粗暴干涉中國內政，中方對此「深感震驚，堅決反對，並予以最強烈譴責」。

該發言人抨擊報告公然鼓吹「一中一台」，挑戰一個中國原則，為台獨勢力張目，暴露出歐洲某些政客對歷史和現實的無知，以及妄圖阻撓中國統一大業的陰暗嘴臉。

該發言人聲稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，而中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。1971年聯大第2758號決議對此明確。1975年中歐建交時，歐方明確承諾就台灣問題採取中華人民共和國所接受的立場，不與台灣保持任何官方關係或締結任何協定。

該發言人說，中國必須統一，也必將統一，任何人、任何勢力都不可能阻擋。我們奉勸那些政治人物「多讀讀書」，停止干涉中國內政，停止發表不負責任的言論，多做有益於中歐關係發展的事情，「不要再次在世人面前貽笑大方」。

歐盟

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