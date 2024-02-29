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美國以國安風險為由 對中國聯網汽車展開調查

記者陳宥菘／即時報導
美國政府正著手對中國「聯網汽車」的國家安全風險展開調查。圖為小鵬的電動車G9。路透
美國政府正著手對中國「聯網汽車」的國家安全風險展開調查。圖為小鵬的電動車G9。路透

美國政府29日宣布，隨著對資料安全的擔憂與日俱增，正著手對中國「聯網汽車」的國家安全風險展開調查。

綜合路透和彭博報導，白宮表示，這些聯網汽車連接到手機、導航系統、關鍵基礎設施以及製造它們的公司，還可以收集美國公民和基礎設施的敏感數據並傳給中國政府，對此展開調查是必要的。調查將涉及電動車和自動駕駛汽車。

美國總統拜登在一份聲明中說，中國決心主宰汽車市場的未來，採取不公平的做法。而中國的政策可能令中國汽車充斥美國市場，對美國的國家安全構成風險，在他任內不能任由這種情況出現。

拜登還說，此舉是「前所未有的行動」，以確保來自中國等受關注國家的汽車在美國道路上行駛不會損害國家安全，並指示商務部「採取行動應對風險」。

美國商務部長雷蒙多表示，在中國汽車廣泛進入美國並可能構成隱私和國安威脅前，政府正評估相關風險。而作為調查的一部分，商務部將從業界和大眾收集訊息，並有60天的評論期。

一名要求匿名的美國政府官員說，當局尚未呼籲禁止中國電動汽車，但可能對整車或零部件進口施加一定限制。這些潛在限制措施可能會影響一系列聯網車和自動駕駛汽車，以及中國和其他外國對手的相關汽車零部件。

該官員指出，這項調查符合拜登政府的目標，即支持美國本土汽車業的同時，關注比亞迪等中國車企投資模式。這次調查並不是因為某個特別事件或有了其他發現，而是對中國所構成威脅的持續評估結果。

拜登 雷蒙多 白宮 電動車

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