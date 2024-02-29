中商務部副部長王受文見美商會 盼美企深耕中國

美國商會會長克拉克近日率團訪問中國，除了昨日會見中國國務院 總理李強 ，據今（29日）中國商務部 發布，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文日前也已與克拉克舉行會見。王受文表示，中方堅定不移推進高水準對外開放，希望美國商會會員企業繼續深耕中國市場，實現共贏發展。

據中國商務部，27日，王受文在北京會見克拉克一行，雙方就中美經貿關係、美國企業在華發展 等議題交換意見。

王受文說，中美經貿合作是兩國關係的穩定力量。 中方願與美方一道，認真落實中美元首舊金山會晤重要共識，共同推動中美經貿關係穩定健康發展。 中方堅定不移推進高水準對外開放，希望美國商會會員企業繼續深耕中國市場，實現共贏發展。

克拉克此行率團訪問中國，還包括於27日會見中國貿促會會長任鴻斌，和28日上午在北京人民大會堂會見李強。

李強當時說，中美經濟高度互補，利益深度融合，彼此都從對方發展中獲益，加強經貿合作對兩國是雙贏。 雙方應做夥伴而不是對手。 搞各種形式的「脫鉤斷鍊」「小院高牆」不符合雙方根本利益，只會對兩國企業、經濟乃至全球發展造成巨大損失。