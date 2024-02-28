中國高校開啟今年對台招生 國台辦：可報名423所高校

中國各大高校近期已經紛紛發布對台招生簡章，圖為北京大學近期景象。（取自微博@北京大學）

中國學位生赴台升讀持續受阻，中國則持續推進高校招收台灣高中畢業生，普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生簡章已於1月發布，中國國台辦表示，台灣學生可憑學測成績報考中國423所高校，另還有多種招生管道。

113年大學學測27日已公布成績，近日包含北京大學、清華大學、中國人民大學等多所中國知名高校紛紛公告對台招生簡章，中國人民大學明確訂出招生名額為10人、北大則「視情況而定」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮28日在記者會上指出，今年中國高校招收台灣地區高中畢業生的報名工作將於3月1日啟動，台灣同學可以通過三個管道參加，第一是參加「普通高校聯合招收華僑港澳台學生考試」，二是憑台灣學測、統測或分科測驗成績報考中國高校；三是參加暨南大學、華僑大學和福建8所高校的單獨對台招生項目。

其中，學測考生可於今年3月1日至15日登錄「大陸普通高校依據台灣地區學測成績招收台灣高中畢業生系統網站」，報考中國423所高校。「統測」考生可報考福建省內28所院校，「分科測驗」考生可報考廈門大學等10所福建本科高校。

此外希望到中國高校就讀碩博士研究生的台灣學生，可登錄中國普通高校面向港澳台地區招生資訊網，了解報考資訊，報名參加港澳台研究生招生考試。

中國人民網2023年曾報導，統計顯示，每年有數千名台灣學子到中國高校就讀，有近3,000名高校台生獲得獎學金，在中國高校就讀的台灣學生目前約有1.2萬人。