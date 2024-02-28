中國兩會期間 北京禁「低慢小」航空器飛行

圖為中國大疆無人機。路透

中國全國人大、政協「兩會 」3月初將在北京揭幕，北京市公安局近日發出通告，禁止一切單位在兩會期間利用無人機等「低慢小」航空器進行各類飛行活動。

據「平安北京」微信 公眾號今天的消息，北京市公安局26日發布「北京市公安局關於加強2024年全國『兩會』期間北京地區『低慢小』航空器管理工作的通告」表示，為了維護兩會期間北京的空中安全，杜絕各類違法違規飛行活動。

通報說，自3月1日0時起至3月12日午夜12時期間，在北京市行政區域內，禁止一切單位、組織和個人利用無人機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。

據指出，「低慢小」航空器指的是飛行高度低、飛行速度慢、雷達反射面積小的航空器具，包括輕型和超輕型飛機（含輕型和超輕型直升機）、滑翔機、三角翼、動力三角翼、載人氣球 （熱氣球）、飛艇、滑翔傘、動力滑翔傘、無人機、航空模型、無人駕駛自由氣球、繫留氣球等12類。

通報警告，違規飛行「低慢小」航空器或違法破解無人駕駛航空器禁飛系統行為，公安機關將聯合軍隊、民航等有關部門嚴厲查處。