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寧德時代雙王牌電池裝車極氪001開賣

記者林茂仁／即時報導
全新極氪001車款27日晚間正式上市，新車共推出4款車型，售價區間為人民幣26.9-32.9萬元。（取自快科技）
全新極氪001車款27日晚間正式上市，新車共推出4款車型，售價區間為人民幣26.9-32.9萬元。（取自快科技）

吉利汽車集團旗下的全新極氪001車款27日晚間正式上市，新車共推出4款車型，售價區間為人民幣26.9-32.9萬元，並搭載寧德時代雙王牌電池─麒麟電池和神行超充電池。

新款極氪001相比老款車型提供1,118處升級，全系配備800V高壓系統，提供95kWh/100kWh兩種電池可選，官方用「脫胎換骨」來形容全新極氪001的升級。

全新極氪001有兩個電池版本，分別搭載寧德時代的麒麟電池和寧德時代的神行超充電池。麒麟電池的電池包容量為100度，10-80%的充電時間15分鐘，對應的續航里程有750/705/656km。神行電池的電池包容量為95度，10-80%的充電時間11.5分鐘，對應的續航里程有 722/675/626km。

去年5月，搭載寧德時代麒麟電池的極氪001千里續航WE版交付，電池包容量達到140kWh，極氪001WE版也因此成為搭載麒麟電池的全球首款純電續航里程超過1,000公里的量產車型。

麒麟電池是寧德時代於2022年發佈的第三代CTP（cell to pack）電池技術，相比前兩代CTP技術，麒麟電池完全取消模組形態設計，依託全球首創的多功能彈性夾層以及改進水冷板設計，實現了電池續航、快充、安全、壽命、效率以及低溫性能的全面提升。

麒麟電池體積利用率突破了72%，配用三元電芯能量密度可達255Wh/kg，磷酸鐵鋰電芯系統能量密度可達160Wh/kg，電池包集成度為當時全球最高。在相同的化學體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比4680大圓柱形電池系統可以提升13%。

如果說麒麟電池主要解決的是電動汽車續航里程的問題，那麼神行超充電池，則主攻電動汽車補能中的超快充難點。2023年8月，寧德時代正式發佈基於磷酸鐵鋰材料的神行超充電池。

據介紹，神行超充電池是全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，電池通過超電子網正極、石墨快離子環、超高導電解液、超薄SEI膜、高孔隙率隔離膜等創新技術，在常溫條件下可以實現充電10分鐘內，車輛續航400公里。

值得注意的是，基於磷酸鐵鋰材料的超充電池技術，被業內認為是2024年動力電池領域最有可能成為產業新引擎的技術之一。

據行業機構高工鋰電分析，磷酸鐵鋰快充需求大增，主要源於兩方面原因。一是技術進步驅動。通常而言，電池的技術進步主要在於化學體系和結構體系兩大方向的技術革新，藉由這兩大方向的技術進步，磷酸鐵鋰電池能量密度已經能夠突破200Wh/kg，循環壽命也突破3000次。

不過與動力電池另一大分支路線三元電池相比，磷酸鐵鋰電池通常低溫性能不足，也難以擁有三元電池優異的快充性能。

另一方面則源於下游車市的變化。新能源汽車起步發展至今，隨著磷酸鐵鋰電池能量密度不斷提升，電池的帶電量增大，快速補能焦慮已經取代里程焦慮，成為電動汽車用戶一大迫切需求，目前華為、小鵬、理想、廣汽埃安、蔚來、極氪也在全國各主要地區佈局超充網路。

此外，隨著下游汽車價格戰推進，磷酸鐵鋰電車價格不斷下探，與傳統油車的競爭市場日益擴大。以PHEV為代表的混動電車價格已經下探到10萬元以下，電車與油車的競爭已經深入覆蓋人民幣5-15萬元，並主要由磷酸鐵鋰電池佔據。

低溫 華為

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