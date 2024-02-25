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中國農業農村部：福建漁業在廈金海域進行漁業巡航執法

記者謝守真／即時報導
繼在中國海警在金門附近海域進行執法巡查後，中國農業農村部宣布，福建2艘漁業執法船艇加入護漁行動。（圖／取自《中國海警》微信公眾號）
繼在中國海警在金門附近海域進行執法巡查後，中國農業農村部宣布，福建2艘漁業執法船艇加入護漁行動。（圖／取自《中國海警》微信公眾號）

在中國海警25日指出福建海警艦艇編隊在金門附近海域進行執法巡查後，中國農業農村部宣布，福建省漁業漁業部門將視需要進一步加強海上執法力量，在廈金海域開展漁業執法，進行常態化漁業巡航執法行動，保障漁民合法權益及生命財產安全。

據中國農業農村部網站消息，25日，該部門指出，為維護廈金海域漁業生產秩序，同日，福建省海洋與漁業執法總隊調派2艘漁業執法船艇，在廈金海域開展漁業執法。

農業農村部提到，目前正值漁業生產旺季，福建省漁業漁業部門將視需要進一步加強海上執法力量，進行常態化漁業巡航執法行動，保障漁民合法權益及生命財產安全。

同日稍早，據中國海警微信公眾號消息指出，福建海警組織艦艇編隊25日在金門附近海域進行執法巡查。巡查期間，海警艦艇採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，加強重點海域執法巡查，有效維護有關海域作業秩序，切實維護漁民生命財產安全。

此前，在金廈海域發生執法糾紛後，中國海警局新聞發言人甘羽於18日宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動。

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