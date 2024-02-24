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娃哈哈集團創辦人宗慶後因病去世 享年79歲

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娃哈哈集團創辦人宗慶後因病去世 享年79歲

中國新聞組／即時報導
娃哈哈集團創辦人、董事長宗慶後傳出因病逝世，享年79歲。（中新社）
娃哈哈集團創辦人、董事長宗慶後傳出因病逝世，享年79歲。（中新社）

娃哈哈集團創辦人、董事長宗慶後傳出因病逝世，享年79歲。據都市快報報導，宗慶後春節前就因肺癌病重入住邵逸夫醫院，情況一直不太好。

娃哈哈集團25日發布訃告：中國共產黨黨員，全國勞動模範，全國五一勞動獎章獲得者，優秀中國特色社會主義事業建設者，改革開放40年百名傑出民營企業家，第十、十一、十二屆全國人大代表，中國共產黨浙江省第十二、十三、十四屆代表大會代表，娃哈哈集團創辦人、董事長宗慶後同志，因病醫治無效，於2024年2月25日10時30分逝世，享年79歲。

有相關知情人士表示，今年宗慶後沒有參加娃哈哈春節團拜會，過年前因身體因素已經入院治療。

河南日報報業集團旗下智慧財經全媒體平台「大河財立方」報導，宗慶後去年在娃哈哈已經退二線。

宗慶後一年前接受採訪稱會退居二線，認為守業比創業更難。在央視財經「對話」2023年中，宗慶後談到了接班的問題，他表示：「我應該不會退休，但是會退居二線，讓年輕人在前面衝鋒，我在後面看著，走偏的時候扭轉一下，出點主意。」

公開資料顯示，娃哈哈集團2021年12月官宣，宗馥莉出任集團副董事長兼總經理，其父親宗慶後仍為集團董事長。公告顯示，娃哈哈集團創始人宗慶後的女兒宗馥莉，出任集團副董事長兼總經理。之後，宗馥莉作為集團接班人逐漸走向舞臺中央。

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