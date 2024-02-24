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中國黑龍江佳木斯一高層建築起火「1到17樓燒透了」

記者謝守真／即時報導
黑龍江佳木斯一商貿城在24日晚起火，官方表示，未造成人員傷亡。（取材自封面新聞）
黑龍江佳木斯一商貿城在24日晚起火，官方表示，未造成人員傷亡。（取材自封面新聞）

中國元宵節的夜晚傳出黑龍江省佳木斯市一處高層建築起火事件。24日晚，火勢從下至上蔓延該建築同一單元的十幾層房間。中媒指出，火災發生在當日19時許左右，火災疑似從外牆開始燃起，之後向上蔓延。官方表示，火災未造成人員傷亡，起火原因正在調查當中。

綜合觀察者網、極目新聞報導，多段目擊者影片顯示，這棟位處黑龍江省佳木斯市的高層建築起火層疑似為同一單元多個房間起火燃燒，現場濃煙瀰漫。 其中，一段影片內還有民眾聲音指出，「從1樓到17樓，全都（燒）透了」。而在起火高層下方，有七八輛消防車進行處置。

報導指出，佳木斯三江商貿城A13號樓一商家稱，起火點是三江商貿城的高層住宅中的其中一個單元，不過，具體著火原因仍未知。另一位附近商家則表示，火勢於20時許已得到控制，但仍有黑煙竄出。該商家同樣提到，此次火災涉事高層建築為住宅大樓，火勢疑似從外牆開始燃燒，之後向上蔓延至整棟大樓。

此外，24日20時許，該小區另一棟樓的民眾則指，於24日18時30分左右看到窗外不遠處出現紅光，「突然間，外保溫層全著火了。」以為是在放鞭炮，打開窗戶才發現是對面大樓起火，疑似是大樓從下至上十幾層的外保溫層起火。

該民眾表示，起火後不久，多輛消防車趕到現場滅火，週邊拉起警戒線，其他車輛無法靠近。他看到有居民當時緊急到樓下避險，「自己家距離起火大樓比較近，因為情況不明，（當時）暫時不敢下樓」。

據當地官方「彤心向陽」微信公眾號消息，2月24日晚向陽區應急局發布的情況通報指出，2024年2月24日18時28分，向陽區橋南街道三江商貿城E區2號樓發生火情，消防救援力量立即到場處置，於19時50分明火撲滅，未造成人員傷亡，起火原因正在調查中。

中國元宵節的夜晚傳出黑龍江省佳木斯市一處高層建築起火事件。24日晚，火勢從下至上...
中國元宵節的夜晚傳出黑龍江省佳木斯市一處高層建築起火事件。24日晚，火勢從下至上蔓延該建築同一單元的十幾層房間，濃煙瀰漫。（取材自極目新聞）

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