我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航託運行李漲到40元 同業恐跟進 哪家最便宜？

遭炸彈威脅 聯航紐瓦克飛洛杉磯航班緊急改降芝加哥

中國法院判爛尾樓屋主可停繳房貸 但非一體適用

中央社台北21日電
中國法院近期判決，開發商未按期交屋，承購戶無須還款，但中國法界也分析，因「無實際交付可能」的判斷標準較高，法院並非都會支持購房者。圖為江西贛州一處住宅小區。（中通社）
中國法院近期判決，開發商未按期交屋，承購戶無須還款，但中國法界也分析，因「無實際交付可能」的判斷標準較高，法院並非都會支持購房者。圖為江西贛州一處住宅小區。（中通社）

買到爛尾樓的中國屋主交屋難還得繼續付房貸。不過中國法院近期判決，開發商未按期交屋，承購戶無須還款，但中國法界也分析，因「無實際交付可能」的判斷標準較高，法院並非都會支持購房者。

中國媒體第一財經今天報導，掏空積蓄買房卻遲遲無法交付可是巨額貸款不能停繳，可說是爛尾樓屋主面臨的慘痛。但浙江省嘉興市中級人民法院近期判決，購房者不用歸還銀行貸款。

與此同時，中國最高人民法院審理一起購房金融糾紛，最終裁定，因開發商未能按期交屋，致使「商品房預售合約」解除，所以房貸由開發商承擔，購房人無須還款。

綜合以上兩起案例，報導說，這並不意味著，當中國的爛尾樓屋主遭遇開發商延期交房或者可能發生爛尾風險時，購房者就可以直接選擇停繳房貸。因為獲得法院判決支持的案例，大多數是建案爛尾無法交屋，雙方簽訂的「購房合約」解除為前提。

法界人士說，「無實際交付的可能」判斷標準比較高，法院往往認為很多爛尾樓還達不到這個標準，而且目前支持購房者停貸的案例並不算太多，仍有許多類似案件法院並未支持購房者。

北京市盈科律師事務所全球總部合夥人李松指出，停繳房貸的關鍵原因在於開發商資金鏈斷裂，以致建案無法復工難如期交屋。

他說，若購房者選擇解除商品房買賣和貸款合約，很有可能不僅無法從根本上解決停繳房貸的問題，還可能面臨已支付的頭期款和貸款拿不回來的風險。

此外，若購房者選擇解除商品房買賣合約，日後開發商復工，購房者可能喪失以相同資金再次購買同等商品房的機會，因此購房者藉由解除商品房買賣合約而停繳房貸，不見得是最佳選擇。

貸款 爛尾樓 復工

上一則

學者：慕尼黑安全會議中國議題降溫 火藥味仍濃

下一則

上海美女教師出軌16歲學生 又爆「婚後小男友沒斷過」

延伸閱讀

李天明起草法案 解決加州住房危機 為弱勢租房者發聲

李天明起草法案 解決加州住房危機 為弱勢租房者發聲
屋主房貸每月還款額 較高點少327元

屋主房貸每月還款額 較高點少327元
新美貸款銀行開拓佛州賓州業務

新美貸款銀行開拓佛州賓州業務
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27
一名中國籍陳姓女子（Emily Chen，圖）2023年底從卡達返鄉探親，卻遭以「非法向海外提供國家機密」罪名拘留後消失，其美國籍丈夫向美國駐中國大使館尋求協助遭拒，求助無門。(取材自Gofundme募資網站)

曾任職美企 中國女子自卡達返中 遭控間諜被捕

2024-02-17 10:14

超人氣

更多 >
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡
這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打

紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打