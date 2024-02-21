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學者：慕尼黑安全會議中國議題降溫 火藥味仍濃

中央社台北21日電
中國外長王毅2月17日出席慕尼黑安全會議，並發表演說。歐新社
中國外長王毅2月17日出席慕尼黑安全會議，並發表演說。歐新社

中國媒體引述學者觀察指出，剛落幕的今年度慕尼黑安全會議，中國議題與前幾年的會議相較似有降溫，與中國有關的分論壇會議數量大減。然而，與會人士在提及中國問題時，火藥味依然十足。

澎湃新聞報導，與會的中國「全球化智庫」主任王輝耀表示，與前幾年相比，明顯地感覺到中國在今年的慕安會上「不再是眾矢之的」。除了主會場的「中國專場」外，分論壇議題涉及中國的會議只有2場，且主題較為正面，而以往慕安會涉及中國的議題都有10多場。

同樣與會的北京清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊指出，與2023年的慕安會相較，今年慕安會針對中國的負面言論和消極情緒，已有所下降。

至於中國議題為何在今年的慕安會上出現降溫，報導引用南華早報分析指出，前美國總統川普今年可望捲土重來，各國對此產生焦慮感，並蔓延到烏克蘭加薩等問題上，使中國議題在今年慕安會受矚目的程度相對下降。

但報導指出，儘管今年慕安會針對中國的負面言論和消極情緒有所下降，但不少中國學者仍感受到，會中與西方人士的交鋒仍然火藥味十足。有關中國內政、外交、中美博弈等話題仍然貫穿整個會議。

與會的中國南海研究院學術委員會主席吳士存表示，慕安會上中方與西方人士激烈交鋒，不但火藥味十足，尖銳程度更超出預期。像是他參加的一場與南海有關的閉門會議上，同場日本海上自衛隊司令和歐洲議會議員就對他群起攻之。

儘管如此，曾多次出席慕安會的吳士存仍表示，今年慕安會的中國專場，會場很快就坐滿，這是他參加慕安會以來，中國專場坐得最滿的一次。

加薩 烏克蘭 川普

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