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王毅：台海是內政 與紅海無法相提並論

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與王毅會晤 加拿大外長促中國助維護紅海安全

中央社渥太華18日綜合外電報導
加拿大外交部長趙美蘭(左)會晤中國外長王毅。(新華社)
加拿大外交部長趙美蘭(左)會晤中國外長王毅。(新華社)

加拿大外交部長趙美蘭今天表示，中國應該在維護紅海商業安全上發揮作用，因為中國船舶同蒙風險。她並且敦促北京停止幫助俄羅斯規避國際制裁。

趙美蘭（Melanie Joly）今天接受路透電話訪談時表示，她昨天於慕尼黑安全會議（Munich Security Conference ）期間的雙邊會晤中告訴中國外長王毅，北京必須「幫助對（葉門什葉派激進團體）青年運動（Houthi）發揮影響力，以維護紅海暢通」，並強調這「符合中國做為出口國的利益」。

與伊朗結盟的青年運動在紅海對商船展開連串攻擊，包括對美國官員表示16日遭到一枚飛彈擊中的M/T Pollux油輪。

中國出發的船舶普遍行駛這條連結亞洲和歐洲的關鍵貿易路線，相關攻擊已經導致船運成本和戰爭險保費上漲。青年運動聲稱這些行動是為了聲援在以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）戰爭中的巴勒斯坦人。

美國和英國都已敦促中國透過伊朗進行干預，以遏制相關攻擊。

趙美蘭並表示，由於烏克蘭戰爭持續，她也告訴王毅，要確保西方對俄羅斯的制裁得以持續。

她說：「我們必須對俄羅斯進行最大施壓，我們的制裁強而有力，但是中國不可以成為我們制裁體系當中的漏洞。」

全球最大原油進口國中國違反西方制裁，為其煉油廠大肆採購打折的俄羅斯石油，使得俄羅斯去年超越沙烏地阿拉伯，成為中國最大原油供應國。

中國的煉油廠為了避免違反西方制裁，透過中間商處理進口俄羅斯原油的航運和保險業務。

昨天與趙美蘭會晤後，王毅表示，在多年外交緊張後，有必要與加拿大「重建信任」。

2018年底加拿大關押中國電信巨擘華為一名高管，北京不久之後以間諜罪指控逮捕兩名加拿大公民，兩國關係為之凍結。

加拿大國會針對疑似中國干預選舉展開調查，使得雙邊關係於去年大部分時候緊張依舊。中國對此一再予以否認。

俄羅斯 加拿大 王毅

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