中國春節出遊達4.74億人次 出境遊創近4年峰值

春節期間，上海湧入1,675.95萬人次的遊客。圖為2月13日，上海市南京東路的景象。（中新社）

中國2024年春節8日假期17日結束，據中國文化旅遊部統計，春節期間中國全國旅遊出遊人次達4.74億次，年增34.3%，較疫情 前2019年同期成長19%。中國境內遊客出遊總支出達人民幣6,326.87億元，年增47.3% ，也比2019年同期成長7.7%。另，在景區票券訂單方面，年增超過6成；出境遊則創下近4年來的峰值，預訂量年增近10倍。

據中國官媒央視新聞報導，農曆年假期期間，中國全國商業性演出場次約1.63萬場，年增52.10%；觀演人數657.65萬人次，年增77.71%。

第一財經報導，攜程、同程報告指出，今年為中國史上最熱的春節旅遊假期，境內與出境遊和入境遊年比均大幅上升，並超過疫情前2019年同期水準。在出境遊方面，主要以赴港澳地區及日韓、東南亞 、東北亞等國家和地區的「短程跨國遊」為主，其中「新馬泰」最為熱門。

報導引述攜程出境訂單數據，顯示新加坡 、泰國、馬來西亞等「新馬泰」免簽國家旅遊訂單合計較2019年成長超過3成。飛豬數據則顯示，假期期間境外遊預訂量創下近4年峰值，年比大增10倍，過半數的熱門海外目的地已超越2019年同期，境外景區票券訂單較2019年成長超過130%。

在入境遊上，攜程表示，假期期間入境遊景區門票較2019年成長超過10倍，主要客源國為日本、美國、韓國、英國、馬來西亞等國。而上海、深圳、北京、廣州、成都、杭州、重慶、南京、哈爾濱、西安等城市則為入境遊主要目的地。

此外，從途牛數據可見，中國境內春節出遊客流自7日起逐步攀升，高峰期則多集中在10日（初一）至13日（初四）。從客流趨勢來看，3至4人或5至6人結伴出遊最為明顯，出遊人次佔比分別為37%和24%。

而在本次假期期間，中國多景區門票售罄預約額滿，多地飯店更是「一房難求」。其中，親子飯店、溫泉飯店及電競主題房、影音主題房等特色主題房型明顯上升，分別年增60%、55%、96%、104%。去哪裡平台上熱門城市酒店預訂年比2023年成長達1.2倍，三線及三線以下城市高星酒店預訂年增達1倍以上，不少返鄉遊子選擇住酒店，以探親之名度假。