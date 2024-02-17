黑心司機勒索「洪荒之力」傅園慧 官方重罰3萬元人民幣

傅園慧近日在微博上分享出遊照片。（取材自微博）

以一句「洪荒之力」暴紅的中國游泳好手傅園慧春節到吉林遊玩，17日在微博 上發文求助，內容稱在長白山包車旅遊時，遭司機勒索，開到半路時要求加錢，否則不開車。此文一出立即驚動當地相關部門介入，目前司機已被逮捕，不但車輛被查扣，還可能面臨3萬元人民幣（約4215美元）的罰款。

長白山保護開發區官方微博稱，傅園慧透過網路中介包租了潘姓司機的私家車，在開往景區的途中，因司機向傅園慧一行推銷旅遊收費服務項目未果而發生爭執，出現中途停車等情況。經查，潘姓司機未取得從業資格，車輛也無相關營運手續，有嚴重運輸安全隱患，其本人也承認非法運作的事實。當地交通部門根據《中華人 民共和國道路運輸條例》和《吉林省交通運輸行政處罰裁量標準》，對潘姓司機按上限處以3萬元罰款的行政處罰。

央視網發文評論事件，直言傅園慧的遭遇不是什麼新鮮事，所不同的是，傅園慧不是「普通的遊客」，她憑藉強大的「名人效應」迅速解決了問題；但在這背後，大家一個共同的追問是：假如（被勒索的）不是傅園慧呢？

央視網稱，中國文旅業這兩年卷度名列前茅，文旅局長花式整活兒頻頻登上頭條，一些地方為了寵遊客也是下足了功夫，新晉「網紅」城市哈爾濱更是憑借「討好型市格」成為龍年文旅市場的「扛把子」。

毫無疑問，文旅市場的環境已經變了，簡單化「靠山吃山、靠水吃水」的老思路不行了，甚至酒香也怕巷子深，如果巷子還有不合理的設卡收費，那就更讓人望而卻步了。市場競爭最終拚的是產品和服務，產品再好，服務跟不上，既留不住人，還可能嚇退後來人。