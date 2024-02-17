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中漁船翻覆 國台辦否認金廈有「禁止、限制水域」

記者陳政錄／台北即時報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮。報系資料照
中國國台辦發言人朱鳳蓮。報系資料照

就中籍「無船名」快艇14日在金門北碇島禁止水域內越界捕撈，後拒檢翻覆釀2死事件，中國國台辦發言人朱鳳蓮17日再度發聲表示，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。她還喊話台方應盡快放船放人，做好善後工作，稱中方保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。

這是事件以來，中國官方首次正式否認金廈間存在禁、限制水域線。

據中國國台辦深夜發布，朱鳳蓮17日表示，2月14日發生的台灣方面粗暴驅離中國漁船致兩名漁民遇難惡性事件，引起中國各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。

朱鳳蓮說，「海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

她說，中國方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視中國漁民生命財產安全的行徑也決不容忍。台方應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代。中國方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。

在此之前，就事件肇因，陸委會定義，本案經初步調查，台海巡人員係依法執行職務，「過程並無不當」。陸委會還說，近日多艘次中籍漁船更不斷進入台方限制或禁止水域，趁年節期間捕撈高價值魚類，嚴重侵害台方漁民權益及沿岸居民生活，海巡人員為維護民眾權利加強執法，責無旁貸。

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