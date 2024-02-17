中國春節收假 鐵路預估發送1620萬人次 再創歷史新高

今（17）日是中國春節假期最後一天，中國全國鐵路預計發送旅客數達1,620萬人次，再創歷史新高。圖為2月17日，大批旅客在鐵路杭州東站候車大廳候車。新華社

17日是中國春節假期最後一天，各地湧現收假返程人潮。中國國鐵集團表示，全國鐵路已連續3天刷新春運單日旅客發送量歷史新高，預計17日發送旅客數達1,620萬人次，安排加開旅客列車2,256列，將再創新高。另根據官方推估，中國今年春節8天連假，全社會跨區域人員流動量預計累計達23.11億人次。

央視報導，隨著春節假期進入尾聲，鐵路回程客流強勁成長。國鐵集團表示，從鐵路車票預售網站情況來看，17日在北京、廣州、成都、西安、武漢 、重慶、鄭州 、上海、杭州、南昌等城市出發客流較多，北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、武漢、西安、重慶、鄭州等城市到達客流較多。

各地鐵 路部門統籌運用資源，並加大運力投放，及時在熱門路線區段增開列車，努力滿足旅客回程需求。

例如，北京各大車站協調地鐵延長營運時間，增加公車、計程車、叫車運力供給，保障抵達旅客快速離站。

上海局集團表示，長三角鐵路17日將迎來春運返程客流最高峰，預計發送旅客266萬人次，計畫增開客運列車568趟，對191趟動車組列車進行重聯編組。此外，鐵路上海站預計當日抵達旅客75.4萬人次，將刷新該站單日旅客到達量歷史紀錄。

廣鐵集團則表示，17日預計發送旅客220萬人次，年增長26.3%，迎來春運返程客流最高峰，為滿足旅客出行需求，開行列車3507列，其中加開夜間高鐵375列，主要由長沙、懷化、邵陽、汕頭、普寧、湛江等地開往廣州、深圳方向。

中國今年春節假期自2月10日至17日。根據2024年綜合運輸春運工作專班數據，8天連假期間，中國全社會跨區域人員流動量預計累計23.11億人次。

其中，鐵路客運量預計累計9,959萬人次；水路客運量預計累計940萬人次；民航客運量預計累計1804萬人次。而公路人員流動量為最多，預計累計達21.84億人次，其中高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量預計累計19.98億人次，公路營業性客運量預計累計1.86億人次。