中國官媒大年初一正能量社論：全球低迷 中國獨好

光明日報大年初一發社論宣稱，過去1年中國「街巷的煙火，市面的繁榮」，儘管「全球經濟依然低迷」，「風景這邊獨好」。(截取自光明日報網站)

繼人民日報日前發表「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」報導後，其他中國官媒今天大年初一紛紛發表正能量社論。其中，光明日報社論宣稱，過去1年中國「街巷的煙火，市面的繁榮」，儘管「全球經濟依然低迷」，「風景這邊獨好」。

中共 總書記習近平 8日在中共中央、中國國務院 春節團拜會上聲稱，中國2023年推動經濟恢復發展，糧食總產再創新高，就業、物價總體平穩，「放眼全球仍然是『風景這邊獨好』」。

光明日報這篇題為「把日子過得更好」的社論說，過去1年中國果斷實行疫情防控「轉段」，「街巷的煙火，市廛（市面）的繁榮，告訴我們已走出了那段艱難」。儘管「全球經濟依然低迷，我們開出的1.7萬列中歐班列、我們創下的126萬億（126兆）元經濟總量，『風景這邊獨好』，這是我們向全球發出的宣言」。

這篇社論又說，中共從成立那天起「無時無刻不把老百姓放在心間，人民對美好生活的響往，就是我們的奮鬥目標」。這個目標「體現在菜籃子更加豐盈，物價更加平穩，鄰里更加和諧，每個人的潛能得到充分顯現，『天更藍、水更清、花更艷』，『幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶』，每個人的『笑容更加燦爛』」。

新京報今天也以「春天，14億份願望向上生長」為題發表社論說，2024年的龍年期待「經濟平穩發展」，托舉每個人穩穩的幸福；期待「股市大盤上行，國民的錢袋子能夠鼓一鼓」；期待老人平安順遂、老有所養；期待孩子學業進步、健康成長；更期待每一個人「原始豐饒、質樸剛健，有光，向光，逐光，做光」。

這篇社論又說，14億中國人是一個大家庭，14億人的龍年願景「是14億份期待，也好似14億粒種子」。而每一粒種子「肆意生長的背後，就是浩浩蕩蕩的時代浪潮，就是在新的一年裡，我們要一起奮鬥和奔跑的方向」。

中共江蘇省委機關報新華日報今天則以「滿懷憧憬向著春天進發」為題宣稱，江蘇過去1年「穩紮穩打、穩健開局」。從「及時保障企業運行」到「賦能產業集群發展」，「沉著應變局、主動搶機遇，經濟持續回升向好」，「沉甸甸的成績可感可知」。江蘇「新潮湧動、日新月異，發展動能更足、韌性更強」。

社論又說，江蘇必須落實好總書記（習近平）賦予重大任務，努力交出一份「走在前、做示範」的好答卷。「奮進關鍵之年，信心堪比黃金，初心堅如磐石，恆心貴在持久」。「希望的種子正在春天積蓄能量，讓我們滿懷美好憧憬，帶著破土而出的雄心，『乘雲起龍驤之勢，抖擻生龍活虎精氣神，保持龍騰虎躍奮發姿態』，向著光華燦爛的世界進發」。

人民日報2日發表題為「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」的報導，內容是對德國共產黨國際關係書記科佩（Renate Koppe）的專訪。科佩聲稱，中國在住房、醫療、教育和基礎設施等方面的進步明顯，人民的整體生活水準得到很大提升。「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」，給她留下深刻印象。

但眾多中國網友卻針對這篇報導大舉怒罵及嘲諷，紛紛以「4000多支股票待漲，漲幅空間巨大」、「重大決定性勝利」、「百年未有之大變局」、「繼續吹，不要停」、「人民日報真是一份好報紙」、「在社會主義國家，只要不炒股、不買基金、不買房、不創業，日子都過得輕輕輕鬆，生活蒸蒸日上，整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」。