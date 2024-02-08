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梅西「搞差別對待 」？環時社評：不排除外部勢力讓香港難堪

中國新聞組／北京8日電
阿根廷「球王」梅西在香港未能親自下場比賽風波持續延燒，北京日報批「傲慢的吃相最難看」。（路透）
阿根廷「球王」梅西在香港未能親自下場比賽風波持續延燒，北京日報批「傲慢的吃相最難看」。（路透）

阿根「球星」梅西香港沒下場卻在日本生龍活虎踢球，讓中國官媒黨媒也看不下去。環球時報特別發表社評嚴詞指出，梅西和邁阿密國際隊在香港、日本大搞差別對待，讓人懷疑有政治動機，「梅西在踢一場事關誠信的比賽」，必須給球迷和輿論合理的交代，否則將「不會有好結果」。北京日報也批「傲慢的吃相最難看」，梅西和邁阿密國際欠中國球迷一個道歉。

官媒環球時報在社評中指出，在香港的比賽是梅西目前6場季前友誼賽中唯一缺陣的一場，其他幾名比較受關注的球員，包括同樣未在香港登場的蘇亞雷斯7日晚在日本也都是首發出戰。梅西和邁阿密國際隊的解釋無法服眾，有人猜測其做法有政治動機，外部勢力故意要借此讓香港難堪，目前看來不能排除這種猜測的可能性。

對梅西來說，如果在起碼的誠信上出現了瑕疵和裂痕，那圍繞他的關注度將引起巨大反噬。梅西所在的阿根廷國家足球隊今年3月還要來中國參加友誼賽，希望他在此之前給外界一個合理交待。「沒有永遠不過氣的球星，只有永遠不過氣的對足球的熱愛，誰要背離這項運動的初心，不管出於什麽動機，都不會有好結果。」

黨媒北京日報發表評論指出，傷病問題並非球員本人可以控制，但讓大家無法接受的是，邁阿密國際隊一邊想著大把撈金，一邊卻對中國市場、中國球迷沒有半點尊重，沒有任何歉意，也不願進行任何補救，吃相就實在太難看了。

至於梅西本人，明知道球迷熱情滿滿，就是衝著自己來的，賽後卻雙手插兜徑直離場，和球迷無任何互動。面對球迷炸鍋、輿論沸騰，其也硬是拖了兩天才給出輕描淡寫的回應，沒有一句抱歉。如此種種，到底是漫不經心，還是傲慢無禮？

前些日子，C羅所在球隊利雅德勝利隊的中國行就曾讓中國球迷無比失望，但主辦方承諾退票，C羅也召開新聞發布會致歉。而此次香港為迎接邁阿密國際隊還在停機坪舉行歡迎儀式，沒想到球員大喇喇離場。「誰也無法忍受這種沒有尊重、只想圈錢的行為。無論是哪家球隊、哪位球星，誰這麽幹，都會遭遇漫天噓聲。」

梅西 香港 日本

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