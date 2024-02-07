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台赴中旅遊團規畫急轉彎 中國國台辦：政治操弄

記者陳政錄／北京即時報導
就兩岸觀光議題，中國國台辦發言人朱鳳蓮去年曾表示，兩岸關係回到和平發展的正確軌道，中國居民赴台旅遊的榮景才會出現。 攝影／記者陳政錄
就兩岸觀光議題，中國國台辦發言人朱鳳蓮去年曾表示，兩岸關係回到和平發展的正確軌道，中國居民赴台旅遊的榮景才會出現。 攝影／記者陳政錄

交通部觀光署政策急轉彎，7日突然通知旅行業者，即日起停止招攬赴中旅行團。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮7日回應，這只會讓台灣民眾和旅遊業界再次對民進黨當局以旅遊進行政治操弄、阻礙兩岸同胞交流、損害兩岸同胞福祉感到不滿。

交通部觀光署原定3月開放台灣旅行社經營團客赴中、中國團客來台，但7日改口稱，「因中國迄今未就中國遊客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式」，請旅行業即日起停止招攬前往中國之旅行團。

中國國台辦7日晚間發布發言人「答記者問」做出回應。朱鳳蓮說，台灣民眾對組團來中國旅遊期待已久，島內（指台灣）旅遊業界也一直呼籲民進黨當局早日解除禁令。去年8月以來，台灣有關方面幾次聲稱就恢復台灣旅行社組團赴中國遊作出規畫，但同時附加條件，始終都在政治算計。

朱鳳蓮指出，今天「台灣旅遊主管機構（指觀光署）」又宣布原定規畫不再執行，如此出爾反爾，已經不是第一次。這只會讓台灣民眾和旅遊業界再次對民進黨當局以旅遊進行政治操弄、阻礙兩岸同胞交流、損害兩岸同胞福祉感到不滿。

不過，陸委會稍早也聲明稱，我方自去年8月以來一再呼籲中方盡早開放兩岸人民得組團進行雙向觀光交流，但中方毫無正面回應，且刻意製造事端，致使我方原本的良善提議無法推動。

陸委會還說，為了推動兩岸健康有序的交流，我方基本立場沒有任何改變，兩岸正常交流活動的恢復，是雙方都需要承擔各自的責任，並透過適當的溝通安排，才能讓參與相關交流活動的兩岸人民安心從事交流，為兩岸關係和諧發展營造穩固的基礎。

觀光 民進黨

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