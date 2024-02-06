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中國走線客暴增至2年前50倍 去年3.7萬人被捕

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中國走線客暴增至2年前50倍 去年3.7萬人被捕

記者胡玉立／即時報導
中國走線客人數大增，引起主流媒體「60分鐘」關注報導。圖為去年10月在加州墨西哥邊界穿過邊牆進入美境的走線無證客。(美聯社)
中國走線客人數大增，引起主流媒體「60分鐘」關注報導。圖為去年10月在加州墨西哥邊界穿過邊牆進入美境的走線無證客。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司 (CBS) 「60分鐘」節目4日專題報導指出，中國走線大軍是從墨西哥邊境非法進入美國成長最快的群體；美國海關邊境保護局(CBP)報告稱，自西南邊境非法湧入美國的中國公民人數創下歷史新高，去年在西南邊境被捕的中國人數激增至3萬7000名，是兩年前的50倍。報導指出，其中許多人利用抖音(TikTok)獲得偷渡走私者指示，成功掌握到美墨邊境缺口。

福斯新聞6日則進一步探討為何中國人大量非法湧入美國，並從國家安全角度表示，尋求庇護者的激增趨勢令人擔憂。

中國政經惡化 鋌而走險

「孔子從沒這麼說」(Confucius Never Said)作者瑞利(Helen Raleigh)表示，這些中國走線大軍「其實是受到毫無法紀的美國邊境現況『公開邀請』；大家都這麼做，而且都沒有任何後果，所以他們起而效尤。最重要的是，他們是受到中國持續政治迫害和經濟形勢不斷惡化的推動」。

上周末播出「60分鐘」片段訪問了幾位從南部邊境入境的中國人，其中多人表示是按抖音發布的明確指示成功進入美國。攝影師還拍到走私者在聖地牙哥以東的開放邊境缺口處，扔下了幾車移民的畫面。

「60分鐘」記者阿方西(Sharyn Alfonsi)透過翻譯訪問幾位非法越境中國人，有人表示他們先飛到不需要簽證的厄瓜多，然後搭機抵達墨西哥；也有人長途跋涉穿越拉丁美洲，最後抵達美墨邊境。許多非法移民經過許多國家，經歷危險且昂貴的旅程。一位女性中國非法移民告訴阿方西，她賣了房子，以支付她闖入美國所需1萬4000元費用。

「60分鐘」報導，多年來有數以百萬計中國人持簽證入境美國，訪問、工作或學習；但過去幾年，隨著美中兩緊張局勢加劇，來美簽證變得越來越難取得。2016年，美國向中國公民發放了220萬份臨時簽證；2022年此數字僅為16萬份。

下令離境 反成留美捷徑

移民海關執法局數據顯示，至少有3萬6000名中國人被美國法院下令離境；但由於中國素來不願接回其公民，美國也無法強迫中國接受他們。最後，這反而形成了某種留在美國的「捷徑」。

據司法部稱，去年有55%的中國非法入境者獲得庇護；相比之下，其他國籍的比例為14%。

來源：60 Minutes

非法移民 簽證 走線

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