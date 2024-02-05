中國鋼鐵產能調控十年 為何年年都在喊過剩

2023年中國粗鋼產量10億1,908萬噸，與2022年持平。（新華社）

中國國家統計局公布的最新資料，2023年中國粗鋼產量10億1,908萬噸，與2022年持平。而根據鋼之家的初步調研統計，2023年的鋼鐵產能超過12億噸，顯示中國鋼鐵產能調控已超過十年，產能還是過剩。

一財網報導，對於鋼鐵行業多次陷「項目越限越多、產量越關越大」的怪圈，蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕分析，技術進步帶來的高爐煉鋼效率提升，是客觀因素，按照新增產能需要減量置換的機制，1噸現有產能只能置換為0.9噸新建產能，但新建高爐的效率比被拆除的高爐肯定是高的，帶來的結果就是，如果企業不減產，最終的產量會越來越多。

葛昕表示，目前產品趨於同質化的市場環境下，鋼廠即使虧損也不願意讓出市場，因為你不生產別人也可以供貨，可替代性的產品非常多，誰先減產誰先死。

中國國內鋼鐵業的利潤 數據顯示，鋼廠的利潤曾在2021年達到歷史新高，隨後開始逐年下降。2022年，鋼廠的盈利水平急轉直下，成為最近十幾年來行業盈利的最低水平，有鋼鐵企業甚至喊出「要做好鋼鐵連虧5年也要活下來的準備」。

2023年，大多數鋼鐵企業的利潤繼續在22年的基礎上下滑。根據中鋼協的統計，2023年前三季利潤總額人民幣621億元，年降34.1%，其中鋼協會員企業利潤下降34.1%，利潤率只有1.33%，企業虧損面達到近40%。

而根據蘭格鋼鐵網的測算，2023年全年的噸鋼利潤為55元/噸，維持在相對低位，是過去五年來最低。

鋼之家董事長吳文章指出，經過多年來的超低排放改造，環保政策措施對鋼鐵產能釋放的限制也有所弱化。

在此前的調控政策中，環保不達標是查處鋼鐵落後產能的重要依據，包括生產過程中的各種排放指標。

吳文章對指出，產能過剩也是市場經濟的結果，但作為重資產的鋼鐵行業，產能過剩超過實際需求10%以上，必然會造成社會資源的嚴重浪費。

葛昕指出，2023年鋼鐵行業實現利潤人民幣564.8億元，其中，中國寶武實現利潤人民幣316.1億元，約占行業利潤的56%，而其粗鋼產量僅占全國的12.8%，這表明鋼鐵行業的龍頭效應已經開始顯現，行業頭部企業的盈利能力較強，其他鋼廠則是越來越難賺到正向利潤。

能賺錢的企業，主要是能夠生產高附加值產品的鋼廠，比如寶鋼，華菱鋼鐵和一些特鋼企業，而在目前的國內鋼鐵行業中，大多數鋼廠還是在同質化競爭，以前是建築鋼材同質化，現在連板材也快要殺成紅海了。

葛昕認為，目前中國鋼鐵行業的產能過剩問題，更多是結構性過剩：低端供給過剩，高端供給不足並存，同時終端用鋼需求的結構性調整，也在向供給端傳導。

從2023年主要下游產品的產量資料來看，汽車、船舶和家電用鋼維持了一定的用鋼增量，但與房地產 和基建密切相關的工程機械與其他機械類用鋼需求呈現明顯的減量，其中房地產的下行更是帶來建築鋼材需求的明顯下降。