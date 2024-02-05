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美使館微博遭禁評 中網民換去印度使館留言：終於了解租界的作用

記者賴錦宏／即時報導
中國網友5日轉戰印度駐中國大使館官方微博，留言宣洩對中股跌跌的不滿 。（取材自印度大使館官方微博）
中國網友5日轉戰印度駐中國大使館官方微博，留言宣洩對中股跌跌的不滿 。（取材自印度大使館官方微博）

外國使館微博成為中國言論管控的「租借」？中國股市跌跌不休，大批網友近日前往美國駐中國大使館官方微博留言求救，該微博4日晚間起禁止發表評論。5日，中股開盤續跌，不少網友紛紛轉戰印度大使館微博留言：「阿三哥，我愛你！」、「三哥，你才是負責任的大國」、「期待三哥今年股市大漲」，甚至有中國民眾說：「終於了解租界的作用」。

印度駐中國大使館官方微博本月2日傍晚發布的最新一則訊息，是關於印度使館每年3月「灑紅節」前後舉辦的大型活動「瓦桑特市集」（Vasant Mela）。在這則訊息的下方留言區，截至5日中午，已湧入近1700則留言。

彭博資訊報導，美國駐中國大使館的微博日前成為中國網民宣洩對中國經濟和股市不滿的去處。2日晚間一則不相關的長頸鹿保育貼文吸引大批網友留言。

截至5日中午，留言數已逾15.8萬，並吸引超過70萬名網友點「讚」。

這則關於長頸鹿保育的貼文下方留言區，中國民眾紛紛留言稱：「救救可憐的中國股民吧」、「要不要保護我，長頸鹿是生命，我也是啊」、「全部積蓄都快虧光了，人生好難啊」、「誰能救救我，失業好久了、又負債」、「如果不允許批評，那麼讚美毫無意義」。

還有留言比喻中國股市是「賭場」、「刑場」，有人甚至直言：「民怨已經達到極限值」。

4日深夜，美國駐中國大使館微博關閉評論功能。

5日上午中股續跌，中國股友發現美國大使館微博遭「禁言」後，開始轉向印度大使館微博留言：「阿三哥，我愛你」、「我們以後不再黑你們了」、「我把你們升格老二，我不再叫你們阿三了」。

另有網友留言：「支持三哥股市」、「期待三哥股市今年大漲」、「東方大國稱號只有印度配得上」、「印度第一」。

有網友稱甚至說：「終於知道租界的作用和重要性！」、「世界需要你」、「這麼多人來逛租界」。

有網友稱，「怎麼又都跑到三哥這邊來了，真的是服了你們這群老六啊，丟人丟大發了」，但立刻慘遭圍剿：「話都不讓說，更丟人」、「到底誰丟人，誰讓你丟人」、「捂住嘴豈不更丟人」、「丟什麼人？反正也沒拿我們當人！」

微博 大使館 印度

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