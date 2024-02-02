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世界第5大企業涉貪 中石油前董事長王宜林被查

中央社台北2日電
中國石油天然氣集團公司董事長王宜林在廈門出席2017年金磚國家工商論壇藍色經濟專題研討。中新社
中國石油天然氣集團公司董事長王宜林在廈門出席2017年金磚國家工商論壇藍色經濟專題研討。中新社

中共中央紀委國家監委網站今天通報，中國石油天然氣集團前董事長王宜林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。中石油是世界第5大企業，與王宜林同期的中石油前副總經理徐文榮上月涉貪被逮捕。

美國財星雜誌（Fortune）2023年世界500強榜單顯示，中石油是世界第5大企業、第2大石油公司，在中國中央企業營收僅次於國家電網公司。

綜合中國基金報、界面新聞報導，王宜林生於1956年9月，在中國石油天然氣領域從業近40年。他退休4年後，今天落馬。

中國國務院國資委網站今天隨即發布，王宜林不再擔任中國長江三峽集團有限公司外部董事職務。

公開資料顯示，王宜林是石油系統的老兵，1982年從華東石油學院畢業後，在新疆石油系統長期任職。2003年7月，他被提拔為中石油總經理助理，幾個月後升為副總經理，正式成為中國能源巨頭的決策層。

2011年4月8日，王宜林離開中石油，出任中國海洋石油總公司董事長、黨組書記。2015年，他回到中石油擔任董事長，全面掌舵中國最大的石油天然氣公司。

報導說，在某次中石油黨組會議上，王宜林曾表示要認真落實全面從嚴治黨責任，為中石油穩健發展營造良好的政治生態。他還說，「腐敗問題對企業發展的破壞力最大、殺傷力最大」。

2020年1月，中石油公告，王宜林因年齡原因，已向公司提交辭呈，辭去公司董事長、董事職務。同年12月，他被聘為中國長江三峽集團有限公司外部董事，聘期3年。2021年5月，他又獲聘為中國核工業集團有限公司外部董事。

與王宜林在董事長任內同期的中石油前副總經理徐文榮，去年6月被查落馬後，1月6日遭中共開除黨籍；1月8日，遼寧省檢察院以涉嫌受賄罪對徐文榮作出逮捕決定。

中央紀委國家監委網站通報說，徐文榮「靠石油吃石油」，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務安排等方面謀利，並非法收受巨額財物。

石油 天然氣 中共

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