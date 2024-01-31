習近平接受神學士大使國書 中國實質承認神學士合法性

中國國家主席習近平接受卡里米（左）呈遞到任國書，形同已正式承認神學士政府。央視新聞聯播畫面

據中國外交部網站，中國國家主席習近平 昨1月30日在人民大會堂接受42位駐華大使遞交國書。而在外交部列名的42個國家中，一個國家卻引起注意，就是由神學士 （Taliban，另譯塔利班）組成的阿富汗 臨時政府所派出的大使卡里米，也藏身其中。而由習近平接受其到任國書後，中國等於正式承認了神學士政府是阿富汗的合法政府。而神學士有可能因為中國這一個大國的承認，而逐漸獲得愈來愈多的外交承認。

訊息稱，人民大會堂北門外，禮兵分居兩側，號手吹響迎賓號角。使節們相繼抵達，穿過旗陣，沿著漢白玉階梯拾級而上。在巨幅壁畫《江山如此多嬌》前，習近平分別接受使節們遞交國書，並同他們一一合影。

中國外交部將所有的遞交到任國書的各國大使名銜依遞交的順序逐列名。其中包括新加坡大使陳海泉、義大利大使安博思、阿聯酋大使哈馬迪、烏克蘭駐華大使裡亞比金、伊朗大使巴赫蒂亞爾、瑞典大使歐思誠、波蘭大使古天衛、白俄羅斯大使切爾維亞科夫、日本大使金杉憲治、巴基斯坦大使哈什米、捷克大使托姆喬、澳洲大使吉思德等，而卡里米是在第32順位向習近平遞交國書，亦即有10位大使是在他之後遞交國書。

美國之音也發現此一重要的外交訊號，並報導稱，神學士首席發言人穆賈希德30日也在社交媒體X上發文稱，「中國意識到世界其他國家沒有意識到的東西。」他說，「我們不處於單極世界中」。他還呼籲俄羅斯、伊朗和其他國家採取類似步驟，提升同喀布爾的雙邊外交關係。

習近平接受神學士派駐大使早已有跡可尋，去年12月1日神學士政府宣布，中國已正式接受阿富汗駐北京大使。神學士政府外交部當時發出聲明指出，中國外交部禮賓司長洪磊1日接受了阿富汗新任駐中大使卡里米（Asadullah Bilal Karimi）的國書副本，並指卡里米的到來，是北京和喀布爾之間「進一步加強和擴大積極關係的重要一步」。

不過，當時只有神學士單方的聲明，並未見諸中國外交部網站，也沒有照片佐證。但到了同一月分的12月22日，中國外交部網站揭露其亞洲司司長劉勁松會見卡里米的訊息，並附有兩人各坐一端對談的合影照片，進一步實錘了中國接受神學士合法性與正當性的舉措。

當時由於中國甘肅臨夏州積石山縣發生地震，卡里米還對地震造成人員傷亡及財產損失向中方致以誠摯慰問，並表示他衷心感謝中國外交部為其來華履新提供的便利，表示將積極履職盡責，推動阿中友好關係發展。