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抓到了…緬北電詐重要頭目 白所成等10人押解返中

世界新聞網╱即時報導
（取自人民日報微信公眾號）
（取自人民日報微信公眾號）

據人民日報、央視新聞等報導，針對目前緬北電信網路詐騙犯罪嚴峻形勢，中緬持續加強警務合作，緬甸警方30日向中國公安機關移交了白所成、白應蒼、魏懷仁、劉 正祥、劉正茂、徐老發6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目和另外4名重大犯罪嫌疑人，中國公安機關當晚將10人押解回國。

人民日報報導，長期以來，緬北果敢自治區以白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發等為首的多個犯罪集團大肆組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，針對中國公民瘋狂實施電信網路詐騙犯罪活動，詐騙 金額龐大，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪。 

中國公安機關在2023年12月10日對白所成等10名緬北果敢自治區電信網路詐騙犯罪集團重要頭目進行公開懸賞通緝。 隨後，緬甸警方陸續抓獲了我公安機關公開通緝的白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發6名犯罪嫌疑人，白應蘭、魏榕、魏青松、劉積光4名犯罪嫌疑人在逃 。緬甸警方30日決定將到案的上述6名犯罪嫌疑人以及中國公安機關前期通報的另外4名重大犯罪嫌疑人移交中方。當天，中國公安部組織雲南公安機關民警赴緬甸執行包機押解任務，成功將相關犯罪嫌疑人押解回國。

中國公安機關相關負責人表示，迄今已有4.4萬名緬北電信網路詐騙犯罪嫌疑人移交中方，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹171名，網路上在逃人員2908名 。

緬甸 通緝 暴力犯罪

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