劉德華當選中國影協副主席 成龍未連任

劉德華當選中國影協副主席。(中新社資料照)

中國電影家協會第11次全國代表大會今天在北京閉幕，選出新一屆領導班子。其中，港星劉德華首度當選中國影協副主席；已任兩屆副主席的港星成龍，本屆未連任。

據央視新聞，中國資深演員陳道明當選連任中國影協第11屆主席；于冬、王健兒、尹紅、鄧光輝、劉德華、吳京、張冀、郭帆、黃渤、黃曉明 、傅若清、霍廷霄當選中國影協第11屆副主席。

值得注意的是，這是劉德華首度當選中國影協副主席。相形之下，已任兩屆副主席的成龍，本屆未連任。

副主席較受矚目的新面孔還包括男星黃曉明、「流浪地球」系列導演郭帆。

劉德華不但當選中國影協副主席，他領銜主演的賀歲電影「紅毯先生」2月10日年初一將在中國上映，他在片中飾演一位爭取拿影帝的天王巨星。

新華社報導，中國電影家協會第11次全國代表大會、中國美術家協會第10次全國代表大會29日在北京召開。會議強調要堅持以習近平 新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的20大 精神，深入學習實踐習近平文化思想，自覺擔負起新的文化使命，以光影抒寫人民史詩、以筆墨繪就時代畫卷，推出更多增強人民精神力量的優秀作品，不斷開創中國電影和美術事業新局面。

報導稱，代表們認為，廣大電影和美術工作者要緊扣現實脈搏，聚焦中國式現代化的生動實踐，用鏡頭和畫筆描繪時代、謳歌人民。