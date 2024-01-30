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美國突襲搜查在美中企 中商務部：籲美方停止滋擾

記者黃雅慧／即時報導
中國商務部30日對美國突襲檢查在美中資企業一事表態。（美聯社）
中國商務部30日對美國突襲檢查在美中資企業一事表態。（美聯社）

針對中資企業北美辦公場所遭到美國有關部門現場搜查，中國商務部發言人30日回應表示，呼籲美方立即停止對中國企業和商務人員的滋擾，為他們提供安全、透明、公平的營商環境。中方將密切關注事態發展，堅定維護中國企業和公民的合法權益。

美國「Axios」新聞網21日報導，美國國土安全部日前對中國汽車組件製造商青島三祥科技股份有限公司設在俄亥俄州的美國子公司進行了突擊搜查。原因在於美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」成員致信美國國土安全部部長，指責三祥科技為逃避美國關稅將部分生產轉移到泰國

商務部表示，中方注意到有關報導。近期，美方多次突擊搜查在美中資企業，盤查盤問在美從事商務活動的中方人員，查扣手機電腦等個人設備，滋擾中國企業和商務人士，嚴重影響企業正常經營活動，損害中國企業對美投資的信心。

此前，中國駐美國大使館發言人22日通過電子郵件回應稱，「美國一些人企圖將中美貿易問題政治化、武器化，我們對此表示堅決反對」，「中美經貿合作對雙方都有利。遏制和保護主義只會擾亂正常貿易，破壞產業鏈、供應鏈穩定。這不符合任何一方的利益。」

事實上，中國企業是為了規避前美國總統川普在任時期依據「1974年貿易法」中的「301條款」，該條款自2018年以來對數千種來自中國的商品徵收關稅。

環球時報22日引述中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲稱，美國對中國的產品加徵關稅，但未對泰國產品加徵關稅，如果中國企業把初級品出口到泰國，在泰國加工，再賣到美國，只要是產品在泰國的增值超過美國價格的45%，那麼就可以看作是泰國的產品，免去加徵關稅。

高凌雲也指出，一般而言，這類稅務問題會帶上稅務局，但是這次並沒有。「不排除未來美國會往經濟安全化去操作，值得觀察。」他說。

泰國 關稅 商務部

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