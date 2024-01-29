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涉及火箭軍弊案 中運載火箭技術研究院院長王小軍落馬

記者陳言喬／即時報導
曾任長征七號運載火箭總指揮，中國運載火箭技術研究院院長的王小軍落馬。（北京青年報）
曾任長征七號運載火箭總指揮，中國運載火箭技術研究院院長的王小軍落馬。（北京青年報）

解放軍火箭軍腐敗案再落馬一高官，央視新聞聯播29日消息，曾任中國運載火箭技術研究院院長的王小軍被撤銷全國政協委員資格。

新聞聯播報導，1月29日，政協第十四屆全國委員會第十三次主席會議在北京召開，會議審議通過了關於撤銷王小軍政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請第五次常委會會議追認。

北京青年報「政知見」報導，公開簡歷顯示，王小軍出生於1969年4月，碩士研究生畢業於國防科技大學導彈設計專業，博士研究生畢業於一院導彈設計專業。他曾擔任過長征七號運載火箭總指揮，還曾任中國運載火箭技術研究院院長。

官網介紹，中國運載火箭技術研究院，又名中國航太科技集團有限公司第一研究院，成立於1957年11月16日，隸屬於中國航太科技集團有限公司，是中國航太事業的發祥地，是中國歷史最久、規模最大的導彈武器和運載火箭研製、試驗和生產基地。

2023年1月，政協第十三屆全國委員會常務委員會第二十五次會議通過了中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員名單。王小軍成為第十四屆全國政協委員。

公開資料顯示，2023年2月，王小軍曾以「中國運載火箭技術研究院院長」的身份在人民日報刊文。去年6月，王小軍還曾在湖南省公開露面。公開報導顯示，王小軍已多日未公開露面，火箭院院長也已換人。

中共全國人大常委會去年年底一口撤銷涉及火箭軍弊案的九名上將、中將等高階將領的全國人大資格，讓傳聞已久的火箭軍貪腐案浮上檯面，傳聞此番涉及火箭軍弊案者多達30多名中少將，消息指，中共中央的對火箭軍內部的清查工作仍在進行。

火箭軍 航太 中共

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