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中國官媒：全力維護資本市場平穩運行是首要任務

記者賴錦宏／即時報導
中國股市跌跌不休。官媒《證券時報》刊文稱，全力維護資本市場平穩運行是當前的首要任務。（中新社）
中國股市跌跌不休。官媒《證券時報》刊文稱，全力維護資本市場平穩運行是當前的首要任務。（中新社）

面對中國股市近期持續動盪，中國官媒《證券時報》29日刊文稱，全力維護資本市場平穩運行是當前的首要任務，「穩」需要通過改革增強資本市場內在穩定性，推進改革則需要以投資者為本。

文章稱，當前，全力維護資本市場平穩運行是首要任務，穩不是等來的，而是幹出來的。穩市場不僅需要完善政策工具箱，應對市場可能出現的各種情況，強化協同，增強監管合力，健全維護資本市場平穩運行的有效機制；還需要通過改革增強資本市場內在穩定性，在完善基礎制度建設、推進投資端改革、穩步擴大資本市場制度型開放等方面出台更多有力舉措，夯實市場長期穩定發展的根基。

《證券時報》指出，推進改革需要以投資者為本。保護投資者特別是中小投資者的合法權益是證監會的法定職責，有必要從維護市場公平性出發，系統梳理評估資本市場關鍵制度安排，全面加強監管，讓違法者付出慘痛代價。

文章提出，一方面，應針對市場關注度高的發行定價、量化交易、減持等規則進行研究，完善相應的制度安排，體現投資者優先原則，同時大力提升上市公司質量，推進上市公司通過回購注銷、加大分紅等方式，更好回報投資者；另一方面，加快完善更加嚴格的資本市場監管執法體系，從嚴從重打擊內幕交易、市場操縱等亂象。

《證券時報》表示，推進改革需要把握好政策的時度效，穩市場、穩信心舉措有必要成熟一項推出一項。市場期待後續更多務實舉措陸續出台，成為資本市場穩定運行的動力。

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