2024是「寡婦年」？ 中國網民熱議引官媒闢謠 這說法怎來的？

圖為一對新人在四川省內江市東興區民政局婚姻登記處拍照留念。非新聞當事人。（新華社資料照片）

春節將至，有關「龍年適不適宜結婚」的話題引起了中國網友的議論。

中國民政部社會事務司近日回應了一條官網上的留言，並表示將予以關注，此舉隨即登上微博 熱搜。該留言稱，因2024年立春，處於農曆2023年末，有民間傳言，此年為「寡婦年」，不適宜結婚等。此說法，嚴重背離了生活常識和科學常識。建議民政部或其他部委聯合發文，引導民眾不受迷信影響龍年正常結婚。

截至發稿，已有不少媒體、網友撰文科普，相關解釋性話題在中國互聯網上興起了一陣小熱潮。

「人民網科普」公眾號撰文稱，「寡婦年」的說法來自「寡年」，即整個農曆年都沒有立春的年份。民間習慣將沒有立春的年份叫做「無春年」，又稱為「寡年」，後來有人又根據「寡」字，演繹出了「寡婦年」。

新華社採訪中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧，從曆法角度解析無春年緣何而生。她說，24個節氣在公曆中對應的日期基本固定，但在農曆中對應的日期卻非常不固定。同時為了兼顧一年中寒暑季節變化，古人還採用設置閏月的方法。春節是農曆的節日。隨著春節在公曆日期中的變化，農曆一整年中可能會出現兩個立春日，也可能一個立春日也沒有。因此便出現了「無春年」。

中國青年報新媒體撰評認為，所謂「寡婦年」不宜結婚這種基於迷信的觀點，不僅缺乏科學依據，而且與現代社會的價值觀念背道而馳。「雙春、無春的出現僅僅是一種人為的曆法現象。」

「新京報評論」撰文指出，無春年和寡婦是完全沒有關係的，更不用說與婚嫁有什麼關聯，自然也不能決定婚姻的成敗和長久。「寡婦年」的說法本身就是對「無春」之年的過度解讀。

楊婧說，無春年是中國農曆曆法中出現的正常現象，而且很常見，平均2至3年就會出現一次。「2019年豬年、2021年牛年、2024年龍年、2027年羊年都是『無春年』。」「人民網科普」文章列舉稱。

檢索互聯網，之前十餘年間經歷無春年時便有相關百度 提問和媒體報導。受「無春年」影響，新人趕在過年之前扎堆領證、辦酒席等現象頻出。「其實這些說法裡，很多都沒什麼道理，就是一種民間的、地方上的解讀方式和途徑，所謂一年中『順』與『不順』，有時候人們更多是一種心理作用。」北京大學中文系教授王娟告訴中國新聞網。

中國青年報客戶端文章指出，婚姻是人生的重大決定，應當基於雙方的感情、價值觀、生活目標等因素來決定。將婚姻幸福的決定權交給迷信觀念，是對個人選擇權的一種剝奪。

「無論是什麼年，在適合的年紀，做適合的事情。遇到良人成家，遇到良師學藝，遇到良機成業。」擁有百萬粉絲的微博博主「樂天淩」如是說，引得網友們紛紛點讚。