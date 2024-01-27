銀川燒烤店31死爆炸案 中國官方定調人為疏失

2023年6月21日晚間8時37分許，寧夏回族自治區銀川市興慶區富洋燒烤民族街店發生一起瓦斯爆炸事故，造成31人死亡、7人受傷。（新華社）

去年6月間造成31死7傷的銀川市燒烤店爆炸案，經官方調查認定是人為疏失所致，15名涉案人員遭立案偵辦，66名公職人員被追責問責；寧夏副主席陳春平與銀川市委書記趙旭輝也遭中紀委立案審查。

新華社今天報導，2023年6月21日晚間8時37分許，寧夏回族自治區銀川市興慶區富洋燒烤民族街店發生一起瓦斯爆炸事故，造成31人死亡、7人受傷，直接經濟損失人民幣5114萬5000元（約712萬美元）。

中國國務院 常務會議日前審議通過「寧夏銀川富洋燒烤店『6．21』特別重大燃氣爆炸事故調查報告」。

據報導，國務院事故調查小組認定，這是因相關企業違法違規檢驗、經營，並配送不符合標準的液化石油 氣瓶，燒烤店在使用中違規操作發生洩漏爆炸，地方黨委政府及其相關部門履職不到位、瓦斯安全失管失控，造成的生產安全責任事故。

事故調查小組稱，事故直接原因是液化石油氣配送企業違規向燒烤店配送有氣相閥和液相閥的雙嘴瓶，店員誤把氣相閥調壓器接到液相閥，使用發現異常後擅自拆卸安裝調壓器造成液化石油氣洩漏。

之後，店員處置時又誤把閥門反向開大，導致大量洩漏與空氣混合達到爆炸極限，遇廚房內明火發生爆炸進而起火。

由於沒有展開疏散、唯一樓梯通道被炸毀的隔牆嚴重堵塞、二樓臨街窗戶被封堵並被錨固焊接的鋼製廣告牌完全阻擋，嚴重影響逃生，導致傷亡擴大。

事故調查小組稱，事故調查暴露了主要問題，即地方黨委政府及相關部門專案整治敷衍了事、源頭管理失職失責、氣瓶檢驗充裝弄虛作假、瓦斯經營配送使用管理混亂、餐飲場所安全失管漏管、執法檢查寬鬆軟虛。涉事有關企業違法違規。

報導稱，目前公安與紀檢機關已展開究責，寧夏公安機關立案偵辦涉嫌違法的15名涉案人員，紀檢監察機關對66名公職人員進行追責問責。

另經中共 中央批准，中央紀委對寧夏副主席陳春平、銀川市委書記趙旭輝在事故中的失職失責進行立案審查。