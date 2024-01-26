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建交60周年 盧沙野：富野心的中法關係可為世界貢獻力量

記者黃國樑／即時報導
中國駐法國大使盧沙野。（路透）
中國駐法國大使盧沙野。（路透）

1月27日是中國與法國建交60週年紀念日，中國駐法大使盧沙野今在人民日報上撰文說，中法兩國和兩國人民在發展兩國關係中，共同塑造了獨立自主的「中法精神」，中法關係總是走在中國同西方國家關係前面。當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。積極穩健、富有野心的中法關係可以為維護世界和平、穩定、繁榮貢獻重要力量。

文章指出，60年前，毛澤東主席和戴高樂將軍以超凡戰略眼光，毅然作出中法全面建交的歷史性決策，在中法之間同時也在中國同西方世界之間打開了相互認知和交往的大門，對國際關係和世界格局產生了深遠影響。

他說，建交以來，中法兩國和兩國人民在發展兩國關係中，共同塑造了獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的「中法精神」，在政治、經貿、科技、文化等領域書寫了多個「第一」，中法關係總是走在中國同西方國家關係前面。

盧沙野文章指出，穩定互信的高層交往是中法關係的重要特徵。近年來，兩國元首保持高密度、高品質戰略溝通。法國總統馬克宏去年對中國進行國事訪問，習近平主席和馬克宏總統在北京、廣州兩地進行友好深入、高品質的交流，達成一系列戰略共識，為中法在雙邊、中歐和全球層面的合作擘畫了藍圖。中國受邀出席在法國舉辦的新全球融資契約高峰會。中法成功舉行策略、經濟財金、人文交流三大高階對話機制新一次會議，達成一系列重要共識。在高層交往引領下，兩國各領域合作全面展開。

文章說，互利共贏的經貿合作是中法關係的動力引擎。2023年中法雙邊貿易額達789.36億美元。兩國航空航太、民用核能、高鐵等傳統合作項目進展順利，數位經濟、再生能源、有機農食等新領域合作未來可期。法國的紅酒、化妝品備受中國消費者青睞。越來越多中國產品成為法國民眾的優先選擇，中歐班列成為連結兩國市場的重要連結。

相知相親的民間友誼是中法關係的源頭活水。盧沙野認為，中法兩大文明長期相互吸引、互相欣賞。去年11月，中方宣布對法國短期來華人員實施15天免簽政策，法方宣布中方有在法學習經驗的碩士文憑持有者可獲5年簽證。雙方將繼續深化文明交流互鑑，厚植友好民意基礎，推動中法關係邁向新台階。

他表示，胸懷天下的大國擔當是中法關係的獨特稟賦。作為聯合國安理會常任理事國和獨立自主傳統的大國，中法在應對全球性挑戰中密切協作，共同推動國際關係民主化，捍衛國際公平正義。2015年中法與國際社會攜手努力，就應對氣候變遷達成標誌性的《巴黎協定》；2019年中法在巴黎舉行全球治理論壇，高舉多邊主義旗幟，共同探討更公平有效的全球治理方案。

文章指出，針對當今世界面臨的一系列重大問題、重大挑戰，中方倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，期待與包括法國在內的各方共同推動建構人類命運共同體。

文章最後說，當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。積極穩健、富有野心的中法關係可以為維護世界和平、穩定、繁榮貢獻重要力量。展望未來，中方願同法方攜手前行，共同落實好兩國元首達成的重要共識，堅持穩定、互惠、開拓、向上的中法全面戰略夥伴關係大方向，繼續密切高層交往，深化戰略互信，讓中法關係在更高層次破浪前進。

盧沙野 馬克宏 氣候變遷

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