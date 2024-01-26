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中國40天春運啟動 料達90億人次

特派記者陳政錄、記者陳宥菘／連線即時報導
中國龍年「春運」26日啟動，鐵路部分預計發送4.8億人次，年增近38%。圖為雲南昆明站的乘客。（中新社）
中國龍年「春運」26日啟動，鐵路部分預計發送4.8億人次，年增近38%。圖為雲南昆明站的乘客。（中新社）

中國龍年「春運」26日啟動，至3月5日共40天，中國交通部門預計，期間跨區人員流動量將達破紀錄的90億人次，其中，鐵路預計發送旅客4.8億人次，年增37.9%。

小三通今年春運期間預計每日16班、合計640班出入廈門5通客運碼頭，運送旅客將超過10萬人次，比去年同期增加22倍。

為讓民眾感受年味，中國多個省市鐵路段均推出春節味濃厚的服務，以北京西站為例，今年推出現烤披薩，舉辦新春送福字活動等。

中國國鐵集團客運部負責人說，今年春運是疫情防控平穩轉段後的首個常態化春運，預計鐵路客流將出現探親流、學生流、務工流、旅遊流疊加，呈現總體高位運行和節前相對平穩、節後相對集中的特徵。

為進一步提升服務品質，中鐵旅集團副總經理田春林說，集團提前兩個月就著手策畫列車上的熱食，推出了京醬肉絲、焦溜丸子、紅扒牛肉、醬爆鴨片等5款熱鏈套餐，還有驢打滾、艾窩窩等北京特色小吃，所屬天佑京鐵烘焙店也剛推出兩款現烤製的披薩，金色夏威夷披薩和培根披薩，這些熱鏈餐食將以最快速度打包配送到高鐵列車上販售。冷鏈餐食方面，也已形成了13個品種。

為應付今年春運期間的客流量，在27日上午，負責從北京西開往香港西九龍的長途跨境高鐵列車G79次列車的列車長仲召爽說，列車特意多準備了保溫箱、冰塊，好讓來回程的旅客都能享用到餐食。她還分享，一般奧爾良烤雞翅較受歡迎，香港的旅客更喜歡雲吞麵，雲南的乘客喜歡三杯雞等。

北京西站客運車間副主任王秋菊說，春運期間候站大廳還舉辦鐵道文聯新春送福字活動。現場不少旅客領取書法家手寫的春聯、福字等，有一家4口收到後開心的表示，期待龍年行大運，愈來愈好。

兩岸「小三通」金廈航線26日也同步開啟春運模式，服務多數台灣民眾透過此航線回台探親、過節。在廈門5通客運碼頭，已處處布滿春節氛圍裝飾，充滿年味。

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