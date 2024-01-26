中國媒體人王志安道歉：對台灣選舉指手畫腳不自量力

中國央視前記者王志安（中）日前上「賀瓏夜夜秀」節目，評論台灣選舉的言行引發爭議。圖／取自臉書「STR Network - 薩泰爾娛樂」

中國媒體人王志安來台在網路節目「賀瓏夜夜秀」嘲諷身障律師陳俊翰惹議後，他今天開直播向陳律師、賀瓏夜夜秀與民進黨 道歉，還說「我怎麼能對台灣的選舉制度指手畫腳呢？太自不量力了」。

王志安26日在YouTube頻道開直播「給所有人道歉」。他承認在（賀瓏夜夜秀）現場中間有個肢體動作模仿殘疾人，本想親自向陳俊翰道歉，但陳的助理拒絕，並說不必向陳俊翰道歉，而是要向台灣所有殘障人士道歉。

「所以我今天就通過我自己的節目，公開給陳律師本人道歉，就是我這個用肢體來模仿一個殘疾人，通過這個來批評民進黨造勢的方式是不妥當的。」王志安說。

他說：「同時我也給所有台灣的殘障人士來道歉，如果在節目過程中間，這種模仿殘障人士的動作冒犯了你們，我誠懇地給各位道歉。」

王治安說，對賀瓏夜夜秀的節目挺歉意的，因這個節目播出之後，很多台灣網友出征，以致業配和廣告商紛紛撤資，「所以我挺過意不去，所以也要對賀瓏夜夜秀這個節目表示歉意」。

王志安還對民進黨表達歉意：「民進黨代表台灣民主、代表台灣民意，我在節目中間諷刺民進黨用作秀的方式選舉造勢。我又是一個外國人，一個中國的外國人，對台灣的民主說三道四、批評民進黨，我說句實際話，實在是有點自不量力。」

他又說：「我真的對不起民進黨，我到台灣之後就應該歌頌，歌頌民進黨。整個台灣民主制度不但是華人 之光，還是世界之光、還是亞洲之光、還是宇宙之光……這才對呀，我怎麼能批評台灣呢，怎麼能批評民進黨呢？」

王志安還說：「我作為一個從來沒選舉過的人，從中國來的人，我怎麼能對台灣的選舉制度指手畫腳呢？太自不量力了。」

他說，從台灣回來（日本 ）的時候還曾經發文，這次去台灣感覺特別溫暖，因為很多台灣人給他那麼多幫助，見識到那麼多的善良。

王志安說：「我是一個來自中國大陸的人，我在台灣看完選舉之後，我說所有講中文的地方都是我的故鄉，言下之意我是說台灣也是我的故鄉，我大陸回不去了，我至少還有台灣，可現如今台灣我也回不去了，我還是希望終有一天我可以回到台灣這片土地。」

王志安曾任中國官媒央視記者，目前旅居日本經營自媒體。他今晚宣稱，在日本經營的公司包括地址、公司法人號碼等個資通通被公布上網，這是很可怕的，「今天下午我要去報警，請求警方給我們能提供保護」。