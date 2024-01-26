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日經：習近平左右手權力洗牌 蔡奇超越李強

中央社／台北26日電
日經亞洲文章分析，中國國家主席習近平的左右手，在中共中央政治局常委分別排名第二及第五的李強及蔡奇，權力出現變化。圖為2022年10月23日新任政治局常委上任時的照片，前為習近平，蔡奇在左一，李強在右一。(路透)
日經亞洲文章分析，中國國家主席習近平的左右手，在中共中央政治局常委分別排名第二及第五的李強及蔡奇，權力出現變化。圖為2022年10月23日新任政治局常委上任時的照片，前為習近平，蔡奇在左一，李強在右一。(路透)

日經亞洲文章分析，中國國家主席習近平的左右手，在中共中央政治局常委分別排名第二及第五的李強及蔡奇，權力出現變化，因為蔡奇在去年河北洪災中保住雄安新區免受災，此後更涉獵原應由李強負責的金融事務，蔡權力可能已超越李。

此篇文析文章由中澤克二（Katsuji Nakazawa）撰寫。他是東京的日經新聞社論撰稿人，曾在中國擔任7年特派記者，後來擔任中國分社社長，而且是2014年范恩-上田紀念國際記者獎（Vaughn-Ueda prize）得主。

文章指出，習近平掌握前所未有的權力後，目前黨內只有兩人深受他青睞，分別是中共中央政治局常委排名第二、國務院總理李強，及政治局常委排名第五、中共中央書記處書記蔡奇。

文章指出，自去年7月底至8月河北洪災發生後，64歲的李強與68歲的蔡奇之間的權力地位出現扭轉。因為在河北洪災中，保住習近平視為「千年大計」的雄安新區是首要任務，李強力不能及，蔡奇卻做到了。

去年5月河北洪災發生前，習近平曾視察雄安新區，當時李強及蔡奇同行，可見雄安新區對習近平非常重要。河北洪災發生後，當地官員非常擔心雄安新區會受影響，於是向李強求救。

不過，李強無能為力。雖然李強是總理，但他並沒有實際權力控制涉及國家安全的機關，包括公安部、國家安全部、武警部隊、軍隊。

李強是習近平擔任約5年浙江省委書記時代的屬下，擔任總理前曾任上海市委書記，但沒有在中央政府工作的經驗。河北洪災在他擔任總理4個月後發生，很自然地令他驚慌失措。

文章表示，誰有權以習近平的名義動用國家權力拯救雄安新區？就是蔡奇，因為他管理涉及國安的機關。文章形容蔡奇為「國安沙皇」。當時李強沒有選擇，惟有請求蔡奇出手救雄安新區。

蔡奇曾長時間在地方政府工作，包括福建及浙江，也曾擔任北京市長，但在習近平任領導人後不久，蔡奇便轉到中央政府工作，並曾任中共中央國家安全委員會辦公室常務副主任。

這樣的歷練讓蔡奇熟悉北京及周邊地方的事務，有助他拯救雄安新區，這也是他在這方面比李強有經驗的原因。

文章表示，當時蔡奇決定在距離北京較近的涿州附近河流，刻意截斷堤壩，讓堤壩崩塌洩洪。這個決定倉促，沒有足夠時間事先通知地方政府，造成當地很多人死亡。

拯救雄安新區一事顯示蔡奇的權力較李強大，也是蔡奇的一大成就。去年11月習近平視察河北受災地方時，同行的惟一一名中共政治局委常，就是蔡奇。

文章表示，現在蔡奇更涉獵一向由總理負責的金融事務。如今年1月16日在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班上，習近平發表講話，由蔡奇主持開班式。李強沒有出席，他當時在瑞士出席世界經濟論壇。

文章稱，中國舉行有關經濟金融的重要會議，李強卻沒有參與，似乎有點奇怪。

一些分析認為，習近平讓蔡奇及李強互相競爭，但很清晰的是，現在蔡李二人關係微妙，不過，兩人之間仍有權力平衡。

因為他們兩人的角色完全不同，而李強向蔡奇求助也顯示兩人能相互協調。但現在蔡奇的影響力擴展金融甚至更廣泛的經濟領域，是不尋常的。

李強 習近平 洪災

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