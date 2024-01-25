中官方：目前56隻大貓熊旅外 長期駐守健康問題嚴重者

中國對外國的大貓熊採取租借方式，對港澳台則是贈送方式。圖為贈台大貓熊團團與圓圓的大女兒「圓仔」，今年已9歲，已達適婚年齡。（圖／台北市立動物園提供）

中國官方在疫情 後，與各國的大貓熊合作計畫，不斷傳出新的發展，除了去年有17隻大貓熊返回中國外，也開始對公眾關注、健康問題較為嚴重的大熊貓，派出技術團組長期駐守。目前，中國與18個國家的20個機構開展大貓熊保護合作，在外有56隻大貓熊。

中國國家林草局25日召開記者會，據中國新聞網消息，林草局動植物司二級巡視員張月指出，目前中國與18個國家的20個機構開展大熊貓保護合作。近年來林草局官方不斷完善國際合作管理機制，在國際合作管理制度中，開展合作的動物園 均為世界知名動物園或所在國一流動物園，在動物保育和研究方面具有「極佳的公眾聲譽和技術能力」，只有滿足相關要求的合作機構才能納入合作範疇，合作前也會對外方技術團隊進行專業培訓。

張月提到，在合作期間，要求外方合作機構按照中國技術標準和時間要求，及時提供大熊貓月度、半年度和年度的健康報告以及年度體檢報告；中國每月組織專家研判大熊貓健康狀況、每年派技術團組對旅外大熊貓進行實地檢查評估；對公眾關注、健康問題較為嚴重的大熊貓，中國技術團組「長期駐守，協助做好大熊貓飼養護理和疾病防治工作，切實保障旅外大熊貓健康安全」。

下一步，官方將不斷完善合作研究項目前期評估和後期監管機制，加強合作研究項目管理，細化檢查評估標準和應急處理措施，進一步做好旅外大熊貓管理保護工作。

新華社則指出，目前中國有56隻大熊貓生活在世界各地。自1990年代開展國際合作研究以來，先後與20個國家的26個機構開展了大熊貓保護合作研究，在國外已成功繁育成活大熊貓幼仔41胎68仔。

中國林草局日前召開視訊會議時指出，2023年相關工作包含修訂大熊貓出境相關規定和辦法，平安有序接返17只旅外大熊貓，與四川成都共建大熊貓國家保護研究中心。

隨著疫情後，許多在外國的大貓熊合約到期並延期，2023年返回中國的大貓熊規模不小，有些國家也面臨大貓熊可能「清零」。但中國外交部曾在2023年11月強調，願同包括美國在內的有關國家繼續加強合作，為大貓熊等瀕危物種保護作出積極貢獻。