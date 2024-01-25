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日經調查：中國一天工資可買6杯星巴克拿鐵

中央社台北25日電
據說在中國，星巴克正以每9小時1家的速度開店。（新華社）
據說在中國，星巴克正以每9小時1家的速度開店。（新華社）

連鎖飲料龍頭星巴克（Starbucks）遍及全球。據日經新聞網報導，在亞洲的星巴克拿鐵購買力排名中，中國一天的工資可買6中杯星巴克，而韓國是27杯、日本21杯、泰國4杯、印度與菲律賓為3杯。

日經新聞分析同樣一杯星巴克拿鐵在亞洲各地的價格。

日經新聞的世界價格調查隊根據當地隊員的走訪和國際勞工組織（ILO）的數據，調查了一天的收入可以購買多少杯星巴克代表產品之一的拿鐵。目的是為了釐清各國收入與星巴克咖啡價格之間的關係。

在亞洲統計了中國、韓國、泰國、菲律賓和印度5個國家。

結果顯示，拿鐵的購買力排名中，最高的是韓國的27杯。日本的拿鐵購買力為21杯，中國6杯、泰國4杯、印度3杯和菲律賓3杯，差距最大達到9倍。

報導指出，拿鐵的購買力取決於人均收入，背後是受到各國經濟成長水準的影響。但是，亞洲各國星巴克拿鐵的價格差並不如購買力差距那麼明顯。

在中國，一杯星巴克中杯拿鐵的價格為人民幣30元（約4.24美元）。儘管受匯率等因素影響，但總體而言，在中國、泰國和菲律賓，相較於購買力，星巴克拿鐵的定價顯得偏高。

報導指出，星巴克執行長納拉辛漢（Laxman Narasimhan）在去年9月份訪問中國時指出，對星巴克來說，中國是全球規模最大、成長速度最快的國際市場。

星巴克目前在中國250多個城市開設了6500多家店舖，預計到2025年將會擴大至300個城市、約9000家店。據說在中國，星巴克正以每9小時1家的速度開店。

星巴克 泰國 印度

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